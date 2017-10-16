Эксперт: "танцы в стиле хака" вокруг КНДР продолжатся до середины ноября

Возле Корейского полуострова стартовали совместные военно-морские учения США и Южной Кореи. Эксперт по АТР Владимир Терехов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что главная цель данных учений находится отнюдь не в КНДР.

США и Южная Корея начали в понедельник в Японском и Желтом морях совместные военно-морские учения, в которых задействовано около 40 кораблей, включая американскую ударную группу во главе с атомным авианосцем "Рональд Рейган", передает южнокорейский новостной телеканал YTN.

По его данным, морские маневры в Японском море направлены на нанесение удара по ключевым военным объектам КНДР в случае "чрезвычайной ситуации" на Корейском полуострове. В то же время в Желтом море США и Южная Корея отрабатывают операции по сдерживанию атаки со стороны противника.

Как сообщает YTN, в портах Южной Кореи находятся также атомные подводные лодки США "Тусон" и "Мичиган". В этой связи YTN не исключает, что КНДР в ответ на эту демонстрацию силы может провести очередное испытание баллистических ракет.

Предполагается, что учения завершатся в пятницу на этой неделе.

Кроме того, с 18 по 22 октября на военном аэродроме Сеула с участием 32 стран будет проходить авиашоу ADEX, на котором будут демонстрироваться американские стратегические вооружения, в том числе истребитель-невидимка F-22, бомбардировщики F-35A и B-1B.

В настоящее время в Южной Корее размещены около 28 тысяч американских солдат под предлогом угрозы КНДР. Пхеньян, в свою очередь, опасается угрозы со стороны США и наращивает свой ядерный и ракетный потенциал, несмотря на жесткие санкции СБ ООН.

Эксперт по проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона Владимир Терехов считает, что главная цель учений США и Южной Кореи находится вовсе не в КНДР.

"Эти учения носят как военный, так и, главным образом, политический характер. Главная цель этих учений не в Северной Корее, которая во всей этой коллизии, во всей этой неразберихе на Корейском полуострове является, скорее, площадкой и поводом для глобальной игры между двумя главными игроками – США и Китаем", – сказал Владимир Терехов в эфире радио Sputnik.

Данные учения – это элемент давления на Китай, полагает эксперт.

"Американцы упорно хотят вовлечь Китай в решение северокорейской проблемы, чтобы руками Пекина решить эту проблему. Чтобы Китай надавил на КНДР, ей стало невмоготу и она отказалась от своей ядерной программы. То есть США хотели бы руками Китая "задавить" Северную Корею, но для Пекина это, конечно, неприемлемо. Но в принципе решение корейской проблемы в целом не входит в интересы Вашингтона. Ему обязательно нужно остаться на передовых позициях против Китая. Поэтому напряженность США нужна. Конечно, она сейчас излишне большая, и США желательно руками Китая эту лишнюю напряженность понизить. Но так чтобы она все-таки осталась", – считает Владимир Терехов.

В целом, по его мнению, вряд ли в ближайшее время стоит ожидать какого-то кардинального изменения в ситуации вокруг Корейского полуострова.

"В середине ноября ожидается визит президента США Дональда Трампа в Китай. И я думаю, что вплоть до этого момента ничего серьезного в регионе не произойдет. Пройдут эти учения, не исключено, что Северная Корея как-то ответит на это – может, сделает очередной запуск. То есть будут все те же танцы в стиле новозеландских регбистов – хака", – заключил эксперт.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.