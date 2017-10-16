Депутат ДНР: наивно думать, что Киев позаботится о переселенцах с Донбасса

Переселенцы из Донбасса пикетируют посольство США в Киеве, требуя проверить, на что потрачены выделенные им средства. Депутат Народного совета (самопровозглашенной) ДНР Мирослав Руденко в эфире радио Sputnik отметил, что эта акция очень показательна.

Переселенцы из Донбасса устроили акцию протеста у посольства США в Киеве, требуя от дипломатов проверить, куда потрачены средства, поступившие из США для помощи переселенцам и пострадавшим в результате вооруженного конфликта на востоке Украины, сообщает сайт украинского "Общественного радио".

"Они хотят привлечь внимание к нарушению законодательства, обеспечивающего права временно перемещенных лиц, и просят проверить, куда были направлены средства международных партнеров, предназначенные пострадавшим от конфликта на востоке", – говорится в сообщении.

Участники акции рассказали, что место для протеста они выбрали символическое, поскольку речь идет не только о деньгах, предоставленных госдепартаментом, но и в целом о средствах, предоставленных в рамках международной поддержки. Также участники протеста хотят привлечь внимание к нарушению законодательства, обеспечивающего права переселенцев, сообщает радио.

На Украине зарегистрированы около 1,6 млн переселенцев из-за конфликта в Донбассе.

По словам депутата Народного совета (самопровозглашенной) ДНР Мирослава Руденко, акция у посольства США в Киеве очень показательна.

"Подобная акция в очередной раз показывает, что все усилия киевского режима направлены только на самообогащение. Наивно предполагать, что там кто-то будет заботиться о переселенцах. Мне кажется, что эти средства уже не будут найдены. В лучшем случае, укажут на какого-нибудь "стрелочника". Но, скорее всего, не будет и этого. Это не только нелегитимная власть, которая делает ставку на украинский нацизм, но это еще и клептократы – даже те средства, которые были направлены их старшими партнерами, они без зазрения совести разворовали", – сказал Мирослав Руденко.

В мае прошлого года Госдеп заявил о намерении выделить Украине 28 млн долларов гуманитарной помощи для лиц, пострадавших вследствие конфликта в Донбассе. По информации Украина.ру, заявленная сумма включает в себя почти 17 млн долларов от американского агентства по международному развитию (USAID). Всего, как тогда отметили в Госдепартаменте, с начала кризиса США предоставили Украине более 112 млн долларов.

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