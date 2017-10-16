Политолог: представитель КНДР сказал о водородной бомбе чистую правду

Глава делегации КНДР на ассамблее Межпарламентского союза Ан Дон Чхун заявил, что именно США подтолкнули его страну к созданию водородной бомбы. Это высказывание в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Дмитрий Евстафьев.

Именно США подтолкнули КНДР к созданию водородной бомбы, заявил с трибуны ассамблеи Межпарламентского союза глава северокорейской делегации Ан Дон Чхун.

"Именно США подтолкнули КНДР к тому, чтобы стать обладателем водородной бомбы", – сказал он.

Ранее, выступая на полях ассамблеи Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала опасной риторику, которая звучит из США и КНДР, отметив необходимость не допускать кризисного развития ситуации.

"Надо остановиться в этой риторике с тем, чтобы не допускать кризисного развития этой ситуации", – сказала Матвиенко на встрече со спикером парламента Южной Кореи Чон Се Гюном.

Валентина Матвиенко также провела встречу с заместителем спикера Верховного народного собрания КНДР Ан Дон Чхуном, который передал ей обращение северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Кандидат политических наук, политолог Дмитрий Евстафьев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что с заявлением, которое сделал с трибуны ассамблеи Межпарламентского союза глава северокорейской делегации, можно согласиться.

"Вице-спикер парламента КНДР говорит чистую правду, потому что Соединенные Штаты на протяжении многих лет не признавали существование КНДР как самостоятельного государства и делали все, чтобы добиться ее политической изоляции. Вообще, вся эта история – это большой урок людям, которые думают, что внешняя политика – это набор неких односторонних действий. Любое действие во внешней политике носит двусторонний характер", – сказал Дмитрий Евстафьев.

По его словам, у Вашингтона было за последние десятилетия много возможностей перейти к политике разрядки на Корейском полуострове, но США неизменно занимали и занимают прямо противоположную позицию.

"США оказывают давление на КНДР, начиная с середины 80-х годов. А общим результатом этого стала убежденность северокорейского руководства, во-первых, что оно не может положиться на какие-либо гарантии безопасности со стороны международных организаций и вообще на какие-то юридические гарантии, что они должны делать ставку только на военные возможности. И второй вывод, который они сделали – это необходимость максимального ужесточения внутреннего режима… Вопрос в том, что на протяжении последних 30 лет у США было не менее десяти возможностей перейти к другому сценарию развития событий. Но отношение к ситуации со стороны Соединенных Штатов было самое безответственное, поэтому все возможности Вашингтон упустил", – считает Дмитрий Евстафьев.

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