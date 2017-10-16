Мнение: США поставят Киеву летальное оружие, но не допустят управлять им

В конгрессе США заявили о скором принятии решения по передаче Украине летального оружия. В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо отметил, что у Вашингтона и Киева существуют разные точки зрения по поводу его применения.

Член палаты представителей в конгрессе США Уилл Херд заявил, что в ближайшее время будет принято решение о предоставлении Украине летального оружия, в том числе переносных комплексов Javelin, пишут украинские СМИ.

По словам Херда, конгрессмены предоставили независимые ассигнования только Израилю и Украине. В них предусмотрено 50 млн долларов на летальное оружие. По словам конгрессмена, Украине нужны переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, чтобы обеспечить оборону страны "от российской агрессии".

Ранее начальник украинского Генштаба Виктор Муженко заявил, что Киев передал Вашингтону перечень вооружений, которые Украина хотела бы получить.

В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо не исключил, что Киев получит летальное вооружение. Но у США и Украины существуют разные точки зрения по поводу его применения, считает он.

"У Киева существуют определенного рода аппетит на поставки ему вооружения. Думаю, что вероятность получения Украиной летального оружия от США достаточно высока и не исключаю, что на ее территории уже находятся комплексы летального вооружения, правда, неофициально. Но думаю, что в случае официальных поставок украинские военные не будут допущены к управлению летальным вооружением. Дело в том, что Соединенным Штатам выгоден вялотекущий конфликт на Донбассе. А Киеву необходимо краткосрочное обострение на линии соприкосновения. Рейтинг Петра Порошенко падает, и с помощью подобной риторики его политтехнологи хотели бы восстановить некоторые электоральные позиции. А для этого нужна краткосрочная война. Киев делает все, чтобы совершить новые провокации на линии соприкосновения. А что касается США, то после сообщений о том, что Россия якобы использовала игру Pokemon Go в качестве инструмента по формированию расовой вражды, стоит ли удивляться, что американские конгрессмены заявляют о скором принятии решения о поставках летального оружия Киеву?", – сказал Иван Мезюхо.

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