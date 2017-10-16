Политолог: Запад в отношении Ирана пытается "вывернуться в полете"

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен посетить Иран для "требовательного диалога" с иранскими властями. Политолог Владимир Брутер в эфире радио Sputnik выразил мнение, что диалог с такой позиции не будет иметь положительного результата.

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что намерен "в подходящее время" нанести визит в Иран для "требовательного диалога" с властями этой страны.

"Я поеду в нужный момент, чтобы вести этот требовательный диалог с Ираном", – сказал Макрон, отвечая в прямом эфире на вопросы журналистов. Трансляцию интервью вел телеканал TF1.

Ранее сообщалось, что в ближайшие недели глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан посетит Иран, чтобы обсудить со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом основные условия выполнения ядерной сделки. Тогда же появилась информация о том, что обсуждается визит Макрона в Иран по приглашению президента ИРИ Хасана Роухани.

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп в обращении к американцам отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном договоренностей по ядерной сделке.

Трамп сказал также, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном, и пообещал, что США введут против Ирана новые санкции за поддержку терроризма.

Позже лидер Франции в ходе телефонного разговора с иранским президентом подчеркнул, что решение США по ядерной сделке с Ираном не положит конец этому соглашению, а Франция вместе с остальными участниками сделки и европейскими партнерами продолжит выполнять согласованные в Вене условия.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер считает, что "требовательный диалог" в данном случае вряд ли будет иметь положительный результат.

"Когда западные лидеры говорят о требовательном диалоге, это значит, что они будут с кого-то требовать, но не гарантируют, что сами смогут в это что-то вложить. И это неправильная постановка вопроса, которая не должна предварять диалог. На Западе слишком этим злоупотребляют, и результат чаще всего бывает отрицательным. В целом Макрон в данном случае не может ничего требовать от Трампа, но может говорить о том, что он выступает за "требовательный диалог" с Ираном. Это позволяет Макрону, как он считает, оставаться в игре, и после визита в Иран говорить, что он представляет в какой-то степени позицию Ирана. Но это на самом деле только портит международные отношения, а никак не исправляет их. Потому что в основе их все-таки должна лежать позиция, а не попытка вывернуться в полете, как это происходит сейчас", – сказал Владимир Брутер в эфире радио Sputnik.

По его мнению, в желании Макрона посетить Иран есть и личные интересы.

"Рейтинг Макрона стагнирует, поэтому ему желательно произвести впечатление на внешнеполитической арене. И в целом у Макрона есть определенный карт-бланш на внешнеполитические действия, и он его пытается использовать с благом для себя и, очевидно, без всякого смысла для Ирана и для других стран. Поэтому за визитами Макрона надо смотреть тщательно, но ничего принципиального от них не ждать", – считает политолог.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совета Безопасности ООН, США и Евросоюза.

Трамп на протяжении всей своей президентской кампании утверждал, что заключенная с Ираном сделка является "ужасной", и выступал за выход из нее. После победы на выборах его позиция не изменилась.

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