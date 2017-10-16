Востоковед: курды не отдадут Киркук ни при каких условиях

Иракская армия установила контроль над месторождениями нефти в Киркуке. Политолог, востоковед Каринэ Геворгян в эфире радио Sputnik назвала такое положение дел временным.

Иракские военные установили контроль над электростанцией, двумя нефтяными месторождениями и военной базой в спорной с курдами провинции Киркук, сообщило командование армии.

Как заявили военные, под их контролем оказалась база К-1, нефтяные месторождения Баба-Гургур и Бей Хасан, а также система орошения Киркука.

Также силовики установили контроль над газоперерабатывающим заводом и другими объектами в ходе военной операции против пешмерга.

Военные также сообщили, что отбили промышленный район, пригород Киркука Яйджи, деревню Туркулан и два КПП.

Конфликт Багдада и курдской автономии вокруг принадлежности провинции Киркук обострился после проведения курдами без согласия иракских властей референдума о независимости 25 сентября.

В ночь на понедельник премьер-министр Хайдер аль-Абади распорядился начать операцию по восстановлению безопасности в провинции.

По мнению политолога, востоковеда Каринэ Геворгян, контроль иракской армии над некоторыми районами в провинции Киркук – явление временное.

"Багдад, конечно, не хочет Киркук отдавать – там нефтеносные поля, и 60 процентов всей иракской нефти фактически будет находиться в руках Иракского Курдистана. Но курды не отдадут Киркук ни при каких условиях, хотя административно он не входит в Иракский Курдистан. Это отчасти вопрос и внешних интересантов – крупных международных компаний, которые хотели бы там работать или уже работают, и от них будет зависеть очень многое. С моей точки зрения, у Багдада нет такой возможности, чтобы затеять полномасштабные боевые действия с Иракским Курдистаном – как говорится, себе дороже. И раз уж курды поставили перед собой эту цель, то они будут "параноидально" к ней идти. Поэтому я не думаю, что Багдаду удастся удержать контроль над этими районами", – сказала Каринэ Геворгян в эфире радио Sputnik.

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