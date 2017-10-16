Политолог: определен ключевой игрок в информационной войне США против РФ

Экс-кандидат на пост президента США Хиллари Клинтон считает, что сайт Wikileaks координировал свою деятельность с Москвой, чтобы помешать ей на выборах. Это заявление в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Владимир Шаповалов.

Экс-госсекретарь и бывший кандидат на пост президента США Хиллари Клинтон считает, что сайт Wikileaks координировал свою деятельность с российским правительством с целью помешать ей на выборах. Об этом она заявила в интервью АВС.

"К сожалению, Wikileaks в настоящий момент является филиалом российской разведки, практически полностью подчиняющимся ей", – сказала Клинтон.

Политик уверена, что WikiLeaks работал в рамках согласованной "операции", инициатором которой был Владимир Путин. По мнению Клинтон, российский президент затаил на нее обиду еще с тех времен, когда она занимала пост госсекретаря и противостояла его "авторитаризму".

Клинтон также заявила, что основатель сайта Джулиан Ассанж стал "своего рода нигилистическим оппортунистом, который делает ставку на диктатора".

По подсчетам экс-кандидата на пост президента, из-за публикаций WikiLeaks она потеряла около 77 тысяч избирателей. Клинтон уверена, что сайт не мог самостоятельно добиться такого эффекта.

В Вашингтоне обвиняют Россию в причастности к взлому баз данных Демократической партии и передаче информации ресурсу WikiLeaks в 2016 году. Москва неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж также отрицает какую-либо связь между сайтом и Россией.

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что интервью Хиллари Клинтон телеканалу АВС является знаковым моментом в ее политической судьбе после проигранных в прошлом году президентских выборов.

"Эти заявления Клинтон, по сути, означают ее выход из "политического небытия" и стремление к активной политической роли. А то, что она начинает с обвинений в адрес России – неудивительно. Это та тема, которую все время после избрания Трампа эксплуатируют его оппоненты. И если главной темой для травли Трампа во внутриполитической борьбе являются обвинения в его "связях с Россией" и в том, что РФ якобы повлияла на результаты избирательного процесса США, было бы странно, если бы г-жа Клинтон не остановилась на этой теме", – отметил Владимир Шаповалов.

По его мнению, информационная война против России будет идти по нарастающей по мере приближения выборов в конгресс США.

"Подключение Хиллари Клинтон является следующим шагом демократов в информационной войне против Трампа. При этом, конечно, нужно иметь в виду, что данная кампания будет идти по нарастающей по мере приближения очередных парламентских выборов в США, которые пройдут в следующем году. Само собой разумеется, что на этом пункте будет построена кампания демократов и поэтому мы станем свидетелями того, как вал информационной войны против России также будет идти по нарастающей. Очевидно, что Клинтон отведена в этой информационной кампании ключевая роль. И, конечно, она будет отрабатывать эту роль, в еще большей степени эксплуатируя тему "вмешательства России" и "украденной победы" на выборах", – считает Владимир Шаповалов.

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