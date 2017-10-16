Чешский активист: какое отношение имеет Украина к Крыму? Никакого

Чешский гражданский активист Ян Миклас в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о ситуации в Крыму и о недавней идее президента Чехии Милоша Земана о выплате Россией Украине "компенсации за Крым".

Чешский гражданский активист Ян Миклас считает, что объявленный недавно на Украине "поход на Крым" не вызовет понимания среди жителей полуострова. В интервью Sputnik Česká republika, которое прозвучало также в эфире радио Sputnik, он заявил, что не согласен с идеей президента Чехии Милоша Земана о выплате Россией Украине "компенсации за Крым".

На днях организатор энергетической и торговой блокады Крыма со стороны Украины Ленур Ислямов заявил о подготовке "гигантского марша" на полуостров. Как сообщили украинские СМИ, Ислямов и националисты хотят дойти маршем до Симферополя.

"Я бы сказал, что речь идет о чисто риторическом высказывании одного политического активиста, которое, конечно, при этом не противоречит риторике украинского правительства… В сентябре этого года я посетил Крым. Я был там только две недели, но за это время я успел понять, что ситуация в Крыму отличается от того, что говорят в западных СМИ, непрестанно повторяющих мантру об "ущемлении прав" украинцев и татар в регионе. Я увидел совсем другое. Например, для крымских татар строятся мечети и работают татарские культурные центры. Думаю, что если украинские националисты и дойдут до Крыма, местные жители их встретят крайне недружелюбно", – сказал Ян Миклас.

Он не исключает, что украинских националистов могло подстегнуть недавнее заявление президента Чехии Милоша Земана. Отвечая ранее на вопросы депутатов ПАСЕ, тот подчеркнул, что вхождение Крыма в состав РФ – это свершившийся факт и высказал мнение, что можно было бы "задуматься о компенсации за Крым" – деньгами или "в форме поставок нефти или газа".

"Совет Европы является достаточно известной организацией, и украинское правительство могло воспринять выступление чешского президента как очередную возможность "открыть" крымский вопрос. Предложение Милоша Земана начать переговоры и получить компенсацию за Крым нефтью или газом невероятно разозлило украинских националистов", – считает Ян Миклас.

По его словам, он не согласен с мнением президента своей страны по вопросу выплаты компенсаций, но согласен в вопросе принадлежности Крыма.

"Здесь я однозначно согласен с президентом Земаном. Думаю, что я не одинок: его высказывание по поводу Крыма поддерживают многие граждане Чехии. Единственно, оговорюсь насчет компенсаций за Крым. Я не вижу для них никаких оснований. С правовой точки зрения нынешнее украинское правительство нелегитимно, поскольку оно было сформировано в результате насильственной смены власти. Да и с исторической точки зрения – какое отношение имеет Украина к Крыму? Никакого", – сказал Ян Миклас.

Он считает, что США используют ситуацию на Украине для того, чтобы грозить России военным конфликтом на ее границах.

"В долгосрочной стратегии США Украина является своего рода "троянским конем", который может ослабить влияние России в Евразии… Ведь совсем не случайно США строят военную базу в Херсонской области недалеко от Крыма и по большому счету занимаются вооружением Украины. Зачем? Чтобы она могла защититься от "агрессивной" России? Нет, все это делается для того, чтобы в будущем у США были развязаны руки. При этом полем боя станет современная Украина", – полагает Ян Миклас.