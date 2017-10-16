РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Эксперт рассказал о возможном ответе КНДР на учения США и Южной Кореи

13:5516.10.2017
(обновлено: 14:12 16.10.2017)
0660
© REUTERS / Kim Hong-Ji Совместные учения Южной Кореи и СШАСовместные учения Южной Кореи и США
© REUTERS / Kim Hong-Ji
Вашингтон и Сеул начали крупные военные учения возле Корейского полуострова. Как отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Борис Рожин, такие учения неизменно вызывают эскалацию напряженности на Корейском полуострове.

США и Южная Корея начали в Японском и Желтом морях совместные военно-морские учения, в которых задействовано около 40 кораблей, включая американскую ударную группу во главе с атомным авианосцем "Рональд Рейган", передает южнокорейский новостной телеканал YTN.

Американская подводная лодка USS Michigan на военно-морской базе в Пусане, Южная Корея
© REUTERS / Yonhap/Cho Jueong-ho
Военный эксперт: "Томагавки" рядом с КНДР – серьезный вызов Пхеньяну
Отмечается, что морские маневры в Японском море направлены на нанесение удара по ключевым военным объектам КНДР в случае "чрезвычайной ситуации" на Корейском полуострове. В Желтом море США и Южная Корея отрабатывают операции по сдерживанию атаки со стороны противника.

Как сообщает YTN, в портах Южной Кореи находятся также атомные подводные лодки США "Тусон" и "Мичиган". В этой связи YTN не исключает, что КНДР в ответ на эту демонстрацию силы может провести очередное испытание баллистических ракет.

По данным информационного агентства Рёнхап, совместно с военными кораблями и авиацией Южной Кореи, включая корабль с системой раннего обнаружения "Иждис" и противолодочный самолет P-3 "Orion", ударная группа США будет отрабатывать учебные маневры в Японском море. Мобилизованы также истребители F-15K, FA-18 и A-10, вертолеты Apache AH-64E, Lynx и AW-159 Wild Cat.

За передвижениями войск в Северной Корее, как отмечает Рёнхап, будет следить созданный на базе Boeing самолет боевого управления и целеуказания с радарной системой JSTARS.

Предполагается, что учения завершатся в пятницу на этой неделе.

Кроме того, со среды до 22 октября на военном аэродроме Сеула с участием 32 стран будет проходить авиашоу ADEX, на котором будут демонстрироваться американские стратегические вооружения, в том числе истребитель-невидимка F-22, бомбардировщики F-35A и B-1B.

В эфире радио Sputnik эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин отметил, что США и Южная Корея регулярно проводят учения, которые вызывают эскалацию напряженности на Корейском полуострове.

"Об этом неоднократно заявляли и в МИД РФ, и в Китае. Но США не намерены отказываться от этой практики – от проведения учений, которые направлены на демонстрацию силы Пхеньяну. С другой стороны, это еще и сигнал для китайцев, которые также встревожены американской военной активностью в районе Корейского полуострова. Направление в регион атомного авианосца США, истребителей – это непосредственная угроза. Поэтому мы наверняка услышим негативные заявления из Пекина, а Северная Корея наверняка произведет очередные запуски своих баллистических ракет. Нельзя исключать, что для демонстрации силы они проведут очередное ядерное испытание. То есть США бряцают оружием у берегов КНДР, а Северная Корея в ответ запускает ракеты и испытывает ядерное оружие. И пока США, к сожалению, не готовы отойти от своей эскалационной риторики и практики", – сказал  Борис Рожин.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.


Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена