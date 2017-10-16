Эксперт рассказал о возможном ответе КНДР на учения США и Южной Кореи

Вашингтон и Сеул начали крупные военные учения возле Корейского полуострова. Как отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Борис Рожин, такие учения неизменно вызывают эскалацию напряженности на Корейском полуострове.

США и Южная Корея начали в Японском и Желтом морях совместные военно-морские учения, в которых задействовано около 40 кораблей, включая американскую ударную группу во главе с атомным авианосцем "Рональд Рейган", передает южнокорейский новостной телеканал YTN.

Отмечается, что морские маневры в Японском море направлены на нанесение удара по ключевым военным объектам КНДР в случае "чрезвычайной ситуации" на Корейском полуострове. В Желтом море США и Южная Корея отрабатывают операции по сдерживанию атаки со стороны противника.

Как сообщает YTN, в портах Южной Кореи находятся также атомные подводные лодки США "Тусон" и "Мичиган". В этой связи YTN не исключает, что КНДР в ответ на эту демонстрацию силы может провести очередное испытание баллистических ракет.

По данным информационного агентства Рёнхап, совместно с военными кораблями и авиацией Южной Кореи, включая корабль с системой раннего обнаружения "Иждис" и противолодочный самолет P-3 "Orion", ударная группа США будет отрабатывать учебные маневры в Японском море. Мобилизованы также истребители F-15K, FA-18 и A-10, вертолеты Apache AH-64E, Lynx и AW-159 Wild Cat.

За передвижениями войск в Северной Корее, как отмечает Рёнхап, будет следить созданный на базе Boeing самолет боевого управления и целеуказания с радарной системой JSTARS.

Предполагается, что учения завершатся в пятницу на этой неделе.

Кроме того, со среды до 22 октября на военном аэродроме Сеула с участием 32 стран будет проходить авиашоу ADEX, на котором будут демонстрироваться американские стратегические вооружения, в том числе истребитель-невидимка F-22, бомбардировщики F-35A и B-1B.

В эфире радио Sputnik эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин отметил, что США и Южная Корея регулярно проводят учения, которые вызывают эскалацию напряженности на Корейском полуострове.

"Об этом неоднократно заявляли и в МИД РФ, и в Китае. Но США не намерены отказываться от этой практики – от проведения учений, которые направлены на демонстрацию силы Пхеньяну. С другой стороны, это еще и сигнал для китайцев, которые также встревожены американской военной активностью в районе Корейского полуострова. Направление в регион атомного авианосца США, истребителей – это непосредственная угроза. Поэтому мы наверняка услышим негативные заявления из Пекина, а Северная Корея наверняка произведет очередные запуски своих баллистических ракет. Нельзя исключать, что для демонстрации силы они проведут очередное ядерное испытание. То есть США бряцают оружием у берегов КНДР, а Северная Корея в ответ запускает ракеты и испытывает ядерное оружие. И пока США, к сожалению, не готовы отойти от своей эскалационной риторики и практики", – сказал Борис Рожин.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.



