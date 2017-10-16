Мнение: США сделают все, чтобы сорвать оружейные контракты саудитов с РФ

Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках вооружения. Военный политолог Олег Глазунов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что о конкретных поставках говорить пока преждевременно, потому что в этом вопросе саудиты слишком "повязаны".

Россия по итогам переговоров с королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом подписала ряд знаковых оружейных контрактов, заявил журналистам заместитель гендиректора "Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский.

Ранее официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева рассказала РИА Новости, что Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках зенитных ракетных систем С-400, ракетных комплексов Корнет-ЭМ, систем ТОС-1А, автоматических гранатометных комплексов АГС-30 и автоматов Калашникова АК-103.

Кроме того, Рособоронэкспорт и Саудовская военно-промышленная компания (SAMI) подписали контракт на размещение в королевстве лицензионного производства АК-103 и патронов к нему.

Эксперт ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов в эфире радио Sputnik отметил, что интерес саудитов к российскому оружию вполне объясним, однако выразил сомнение, что им удастся реализовать свои планы.

"Авторитет России и российского оружия в мире растет, российское оружие показало себя хорошо в Сирии, поэтому и возникает интерес. Ближний Восток, как большая деревня, там скрыть ничего нельзя. Там видят, что российское оружие работает в боевых условиях лучше, чем американское. Зенитные ракетные системы С-400 – лучшие в мире, американские Patriot уже устарели. Однако саудиты слишком повязаны, и вряд ли американцы допустят, чтобы их партнер и союзник на Ближнем Востоке покупал оружие у России. США сделают все, что угодно, сорвут все сделки, лишь бы только саудиты покупали оружие только у них. С другой стороны, ничего вечного не бывает. Авторитет США на Ближнем Востоке постепенно снижается, а авторитет России растет. Поэтому можно предположить, что в будущем действительно наше оружие будет закупаться и Саудовской Аравией", – сказал Олег Глазунов.

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