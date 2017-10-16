Военный эксперт: учения ОДКБ – подготовка к худшему развитию ситуации

В Казахстане стартовали учения ОДКБ "Боевое братство-2017". Военный эксперт Виктор Баранец в эфире радио Sputnik отметил важность подобных учений на фоне террористической угрозы с Ближнего Востока.

Учения ОДКБ по постконфликтному урегулированию "Боевое братство-2017" стартовали на полигоне "Илийский" в Казахстане, сообщила в понедельник пресс-служба Минобороны республики.

По данным ведомства, в учениях принимают участие миротворческие контингенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, полицейские подразделения, входящие в состав Коллективных миротворческих сил (КМС) ОДКБ. Также приглашены представители Международного комитета Красного Креста, объединенного штаба и секретариата ОДКБ.

"На территории Казахстана стартовало оперативно-стратегическое учение "Боевое братство-2017". На полигоне "Илийский" Алматинской области пройдут учения по постконфликтному урегулированию с миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности "Нерушимое братство-2017", которое является очередным этапом оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2017"", – говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе Минобороны, основной целью учений "Нерушимое братство-2017", которые пройдут с 16 по 20 октября, является укрепление взаимопонимания и сотрудничества между миротворческими контингентами государств-членов ОДКБ. Военные отработают подготовку миротворческой операции и управлений частями КМС ОДКБ, а также задачи по прекращению и локализации конфликта, ведению переговоров, сопровождению гуманитарных грузов, патрулированию и несению службы на КПП, блокированию и ликвидации лагеря подготовки боевиков.

Завершающим этапом учений "Боевое братство-2017" станет выполнение задач контингентами Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ на территории Таджикистана с 10 по 20 ноября 2017 года.

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире радио Sputnik рассказал о некоторых основных задачах, которые ставятся во время подобных учений.

"На таких учениях, а подобные учения попеременно проводятся в разных республиках ОДКБ, отрабатываются такие задачи, как действия при огромном наплыве беженцев, вооруженное противостояние между сторонами, которые надо разъединить, обеспечение гуманитарной помощи. Кроме того, это командирская подготовка, когда на боевой карте рассматривается, где будет высаживаться десант, где какую дорогу локализовать, где открыть коридор для гуманитарной помощи", – сказал Виктор Баранец.

При этом военный эксперт отметил особую важность этих учений на фоне террористической угрозы с Ближнего Востока.

"Важность этих учений я вижу, прежде всего, в том, что чем больше сирийская армия при помощи ВКС вытесняет ИГИЛ*, "Джебхат ан-Нусру"* с территории Сирии, тем больше оттуда беглецов направляется в Среднюю Азию – в Таджикистан, в Казахстан, Киргизию, Узбекистан. Собственно, эти республики как раз и представляют свои войска во время этих учений. При этом учения проводятся с опережением, с опережением на развитие событий, которые могут стать последствием победы сирийской армии при поддержке ВКС над террористами. Потому что игиловцы* "стадами", отрядами бегут в эти республики, где они, конечно, не собираются мирно сеять хлеб. И штаб ОДКБ, миротворческих сил заранее готовится противодействовать таким набегам", – отметил Виктор Баранец.

Он считает, что подобные учения помогают подготовиться к худшему развитию ситуации. При этом вряд ли стоит ждать спокойной реакции на них со стороны Запада, полагает военный эксперт.

"На Западе на эти учения реагируют нервно, как реагируют и на любые другие учения, которые проводятся под эгидой ОДКБ. Фактически эти учения – это инструмент, который готовится к худшему развитию ситуации в Средней Азии, в частности, в республиках бывшего Советского Союза. Мы уже сейчас видим, как активнейшим образом американская резидентура пытается "вздыбливать" эти республики, пытается поднять так называемое оппозиционное движение в этих республиках. Потому что коалиция во главе с США в Сирии не может простить России стратегической победы", – заключил военный эксперт.

*Террористическая организация запрещена в России

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