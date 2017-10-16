Мнение: приход Саакашвили на Украину – свидетельство "оглупления" населения

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили допустил, что киевские власти попытаются его убить. Политолог Александр Чачиа в эфире радио Sputnik выразил сомнение, что власти Украины пойдут на такой шаг. Однако, по его словам, есть одно "но".

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на митинге в Харькове выразил уверенность в том, что украинские власти попытаются его устранить. Видеозапись выступления опубликована на странице политика в Facebook.

"Я точно знаю, что они попытаются от меня избавиться. Они могут меня скрутить, депортировать. Даже убить, это не проблема! Я этого не боюсь", – сказал он.

Саакашвили призвал сторонников выйти 17 октября на акцию перед Верховной радой в поддержку антикоррупционных реформ. Среди требований активистов – создание антикоррупционного суда, принятие нового закона о выборах и отмена депутатской неприкосновенности.

Кроме того, он обвинил президента Петра Порошенко в клептократии, заявив, что ему некогда заниматься Украиной из-за активного ведения бизнеса.

В июле Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Формальным поводом стало то, что экс-президент Грузии не сообщил об уголовном преследовании на родине. 10 сентября при поддержке сторонников Саакашвили прорвался через границу на Украину, заявив о намерении бороться с нынешней властью и добиваться восстановления гражданства.

Политолог, руководитель Центра проблем глобализации Александр Чачиа в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Михаил Саакашвили, заявляя о своем возможном устранении, пытается заручиться поддержкой как можно большего количества украинцев. Однако в этом вопросе он действует не самостоятельно, уверен политолог.

"Подобные высказывания всегда нагнетают ситуацию, всегда вызывают острый интерес у массы людей – что же будет, как же будет. Это вызывает сострадание к Саакашвили и обостряет чувство неприязни к власти, которая задумала такой "коварный шаг". Он использовал это в свое время и в Грузии. Это просто такой политический ход. Но при этом надо понимать, что Саакашвили никогда, ни при каких обстоятельствах не сделает никакой серьезный политический шаг без согласования с американскими кураторами. Это исключено", – сказал Александр Чачиа.

По его мнению, украинским властям следовало бы оглянуться на опыт Грузии, чтобы понять, к чему могут привести Украину действия Саакашвили.

"Если бы на Украине нашлись здравомыслящие люди и посмотрели опыт Грузии – как Саакашвили приходил к власти, что он делал во власти или как делал, они бы вовремя увидели все, что последует за приходом Саакашвили на Украину. Но многие не видят и сейчас. Вообще, приход Саакашвили на Украину – это свидетельство "оглупления" части населения, вызванного неверием в будущее, ненавистью к действующей власти. Когда такие люди (как Саакашвили) прорываются во власть, и толпы людей готовы за ними идти – это просто катастрофа. Все, что делает Саакашвили, пронизано фальшью", – считает Александр Чачиа.

Он выразил сомнение, что украинские власти пойдут на физическое устранение Саакашвили. Однако, по словам политолога, здесь есть одно "но".

"Мне кажется, украинские власти сорвутся и не смогут не реагировать на действия Саакашвили. Но я не верю, что они пойдут на физическое устранение Саакашвили. Если они на это и пойдут, то только в том случае, если американцы для этого и заслали туда Саакашвили из-за того, что он чего-то требовал, например, сочли, что это отработанный материал и решили послать его на Украину, а перед этим шепнули украинским властям, что, мол, делайте, что хотите. Но я думаю, что Саакашвили вряд ли для США полностью отработанный материал. Пока у него есть какие-то возможности влиять хоть на часть общества, они будут его держать и продолжать его использовать. В этом отношении все козыри в руках американцев, и они тасуют их, как хотят", – заключил политолог.

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