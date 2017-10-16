РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Мнение: приход Саакашвили на Украину – свидетельство "оглупления" населения

11:4816.10.2017
(обновлено: 11:54 16.10.2017)
01110
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкСуд над Михаилом Саакашвили во Львовской областиСуд над Михаилом Саакашвили во Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили допустил, что киевские власти попытаются его убить. Политолог Александр Чачиа в эфире радио Sputnik выразил сомнение, что власти Украины пойдут на такой шаг. Однако, по его словам, есть одно "но".

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на митинге в Харькове выразил уверенность в том, что украинские власти попытаются его устранить. Видеозапись выступления опубликована на странице политика в Facebook

Михаил Саакашвили во время выступления в Киеве. 19 сентября 2017
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
"Революция галстуков". Зачем Саакашвили политическое убежище на Украине
"Я точно знаю, что они попытаются от меня избавиться. Они могут меня скрутить, депортировать. Даже убить, это не проблема! Я этого не боюсь", – сказал он.

Саакашвили призвал сторонников выйти 17 октября на акцию перед Верховной радой в поддержку антикоррупционных реформ. Среди требований активистов – создание антикоррупционного суда, принятие нового закона о выборах и отмена депутатской неприкосновенности.

Кроме того, он обвинил президента Петра Порошенко в клептократии, заявив, что ему некогда заниматься Украиной из-за активного ведения бизнеса.

В июле Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Формальным поводом стало то, что экс-президент Грузии не сообщил об уголовном преследовании на родине. 10 сентября при поддержке сторонников Саакашвили прорвался через границу на Украину, заявив о намерении бороться с нынешней властью и добиваться восстановления гражданства.

Политолог, руководитель Центра проблем глобализации Александр Чачиа в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Михаил Саакашвили, заявляя о своем возможном устранении, пытается заручиться поддержкой как можно большего количества украинцев. Однако в этом вопросе он действует не самостоятельно, уверен политолог.

"Подобные высказывания всегда нагнетают ситуацию, всегда вызывают острый интерес у массы людей – что же будет, как же будет. Это вызывает сострадание к Саакашвили и обостряет чувство неприязни к власти, которая задумала такой "коварный шаг". Он использовал это в свое время и в Грузии. Это просто такой политический ход. Но при этом надо понимать, что Саакашвили никогда, ни при каких обстоятельствах не сделает никакой серьезный политический шаг без согласования с американскими кураторами. Это исключено", – сказал Александр Чачиа.

По его мнению, украинским властям следовало бы оглянуться на опыт Грузии, чтобы понять, к чему могут привести Украину действия Саакашвили.

"Если бы на Украине нашлись здравомыслящие люди и посмотрели опыт Грузии – как Саакашвили приходил к власти, что он делал во власти или как делал, они бы вовремя увидели все, что последует за приходом Саакашвили на Украину. Но многие не видят и сейчас. Вообще, приход Саакашвили на Украину – это свидетельство "оглупления" части населения, вызванного неверием в будущее, ненавистью к действующей власти. Когда такие люди (как Саакашвили) прорываются во власть, и толпы людей готовы за ними идти – это просто катастрофа. Все, что делает Саакашвили, пронизано фальшью", – считает Александр Чачиа.

Он выразил сомнение, что украинские власти пойдут на физическое устранение Саакашвили. Однако, по словам политолога, здесь есть одно "но".

"Мне кажется, украинские власти сорвутся и не смогут не реагировать на действия Саакашвили. Но я не верю, что они пойдут на физическое устранение Саакашвили. Если они на это и пойдут, то только в том случае, если американцы для этого и заслали туда Саакашвили из-за того, что он чего-то требовал, например, сочли, что это отработанный материал и решили послать его на Украину, а перед этим шепнули украинским властям, что, мол, делайте, что хотите. Но я думаю, что Саакашвили вряд ли для США полностью отработанный материал. Пока у него есть какие-то возможности влиять хоть на часть общества, они будут его держать и продолжать его использовать. В этом отношении все козыри в руках американцев, и они тасуют их, как хотят", – заключил политолог.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.


Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена