Эксперт о событиях в Ираке: Америке нужен "болевой контроль" над регионом

Власти Иракского Курдистана обвинили армию Ирака в использовании танков в провинции Киркук. Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал эксперт Дмитрий Егорченков.

Иракские военные установили контроль над электростанцией, газоперерабатывающим заводом и рядом других объектов в провинции Киркук в результате начатой против курдов операции, сообщается в заявлении командования армии.

"Установлен контроль над газовым объектом Северной газовой компании полицейским центром, электростанцией Киркука, фильтровальной станцией рядом с газовым объектом, и подразделения продолжают продвигаться", – сообщается в аккуанте командования в Facebook.

В ночь на понедельник премьер-министр Ирака и главнокомандующий Хайдер аль-Абади приказал силовикам обеспечить безопасность на военных базах и государственных объектах в спорной с курдами провинции Киркук.

Ранее Совет безопасности Иракского Курдистана сообщил, что иракские силовики использовали тяжелую военную технику, в том числе танки "Абрамс", во время наступления в провинции Киркук.

"Приблизительно в районе 2:30 они атаковали силы пешмерга с двух фронтов <…> к югу от Киркука, используя военную технику американского производства, в том числе танки "Абрамс" и (армейские внедорожники) Humvee", – говорится в сообщении, размещенном в аккаунте Регионального правительства Иракского Курдистана в Twitter.

Конфликт Багдада и курдской автономии вокруг принадлежности провинции Киркук обострился после проведения курдами без согласия иракских властей референдума о независимости 25 сентября.

Директор, координатор ближневосточных исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что США при желании могли удержать своих союзников в Багдаде и Эрбиле от прямого столкновения.

"Мне кажется, что влияния американских советников в Багдаде и Эрбиле должно было бы хватить на то, чтобы сдержать обе стороны этого конфликта – пока все-таки больше политического, чем военного. Если только на этот конфликт не сделана ставка, потому что ситуация в Сирии медленно, но налаживается, а "болевой контроль" за регионом нашим американским партнерам необходим. И не исключаю, что вокруг курдского вопроса этот контроль будет выстраиваться в дальнейшем. В том числе – и через хаотизацию ситуации в Ираке – раз уж в Сирии не получилось", – считает Дмитрий Егорченков.

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