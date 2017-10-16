Эксперт о поставках угля из США на Украину: схема стара, как мир

Судно с углем из США врезалось в причал под Одессой. Эксперт Кирилл Коктыш в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о том, почему Украина предпочитает российскому или донецкому углю американский.

Судно, перевозившее уголь из США, повредило причал украинского порта Южный под Одессой. Об этом сообщило местное издание "Думская" со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Инцидент произошел 12 октября. Судно Victoria водоизмещением свыше ста тысяч тонн, доставившее из США 60 тысяч тонн энергетического угля, повредило стену причала из-за ошибки лоцмана.

Ущерб порту оценивается в сотни миллионов гривен. Существует вероятность, что Южный не сможет принимать уголь около года, сообщает Odessa.net.ua.

В апреле украинское Минэнерго официально попросило Госдеп США о поставках угля, а в конце июня президент Петр Порошенко заявил, что Киев закупит два миллиона тонн угля в Пенсильвании.

Первый балкер с американским углем в порту Южный разгрузили в сентябре. Президент Украины Петр Порошенко после прибытия первой партии угля из США заявил, что страна продемонстрировала свою энергетическую независимость от России. "Газ перестал быть политической удавкой и начал быть обычным товаром", – заявил глава государства, добавив, что в настоящий момент аналогичная ситуация происходит и с углем.

По оценкам экспертов, американский уголь обходится Украине в два раза дороже того, который можно купить в Донбассе.

Член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш в эфире радио Sputnik объяснил, почему Украина вопреки экономической целесообразности предпочитает российскому или донецкому углю американский.

"Иностранный поставщик для них лучше российского, или, упаси господь, донецкого, потому что там спрятать свой доход и свой "откат" гораздо проще. И пока это все не будет "допилено", реальность будет оставаться таковой", – считает Кирилл Коктыш.

По словам эксперта, государственные деньги никто на Украине экономить не собирается.

"Все логично. С одной стороны, убытки терпит государство, которое за это платит, но, с другой стороны, прибыль получают частные лица. Здесь старая, как мир, схема национализации убытков и приватизации прибыли. Никто государственные деньги на Украине экономить не собирается. А чем больше будет затрат, тем в большей степени повысится благосостояние тех, кто у власти. К сожалению, проблемы общества в этой схеме оказываются даже не третьестепенными, а просто не учитываются", – полагает Кирилл Коктыш.

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