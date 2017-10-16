Ганжара: Всемирный фестиваль молодежи в Сочи – уникален

Гости из Белоруссии на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ледовом дворце Большой в Сочи. 15 октября 2017

Гости из Белоруссии на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ледовом дворце Большой в Сочи. 15 октября 2017

Президент России Владимир Путин назвал XIX Фестиваль молодежи самым представительным за всю историю фестивалей. Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik отметил, что фестиваль в Сочи организован на высоком уровне.

В Сочи открылся Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Он стал самым представительным за всю историю проведения фестивалей и собрал почти 30 тысяч участников из более чем 180 стран, отметил президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия.

"Приветствую всех вас в России на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов. На форуме юности планеты – самом представительном за всю его историю – здесь, в Сочи, собрались почти 30 тысяч участников, гостей, волонтеров из более чем 180 государств мира со всех континентов планеты", – сказал Путин.

Президент напомнил, что 70 лет назад состоялся первый фестиваль молодежи. "Тогда таких же юных ребят и девушек, как и вы, сплотила сила мечты, вера, что молодежь, ее искренность, доброта, способная растопить лед недоверия, помогут избавить мир от несправедливости, от войн и конфликтов. И вашим тогдашним ровесникам очень многое удалось", – обратился Путин к присутствующим в зале.

"Они доказали, что барьеры бессильны перед подлинной дружбой, а теплота человеческого общения не зависит от политических, национальных, религиозных, культурных и всяких других различий", – добавил глава государства.

По его словам, "наша страна гордится тем, что уже дважды принимала всемирный праздник молодежи". "Теперь вы можете почувствовать гостеприимство и открытость нашей спортивной столицы Сочи, города олимпийского братства и надежды", – подытожил президент.

Фестиваль начался в воскресенье и продлится неделю. Торжественная церемония закрытия состоится 21 октября в Ледовом дворце "Большой".

Депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара, который сейчас находится в Сочи, рассказал в эфире радио Sputnik о впечатлениях от фестиваля.

"Этот фестиваль уникален. Несмотря на внешнее давление, на декларации наших западных партнеров, которые пытаются изолировать нашу страну, такие мероприятия показывают, что все попытки изолировать нашу страну – провальны. И все прекрасно понимают роль нашей страны, понимают, что Россия – это форпост в борьбе с международным терроризмом, государство, которое пытается решить глобальные проблемы и вызовы. Некоторые западные СМИ и политики наверняка попытаются дискредитировать наш фестиваль, как это было и с Олимпиадой (2014 года в Сочи). Но не будем воспринимать это всерьез. Я как участник фестиваля вижу, что организация на очень высоком уровне, фестиваль показал уже своим открытием, что он удался", – отметил Владислав Ганжара.

По его мнению, фестиваль поможет его участникам подружиться, а также получить более глубокие представления о России.

"На мой взгляд, те горизонтальные связи, которые будут сформированы на этом фестивале между представителями разных стран, действительно могут заложить основы успешного взаимодействия в дальнейшем. Фестиваль дает возможность не только обсуждать глобальные проблемы, но и дает возможность его участникам из разных стран подружиться, а также получить более глубокие представления о стране-хозяйке – то есть, о России ", – сказал Владислав Ганжара.

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