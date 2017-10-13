Мнение: запрет НБУ новых купюр РФ – действие отчаянное и контрпродуктивное

Нацбанк Украины запретил зарегистрированным в стране банкам работать с новыми российскими 200-рублевыми банкнотами. Этот шаг НБУ в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Олег Онопко.

Нацбанк Украины (НБУ) запретил действующим в стране финучреждениям работать с новыми российскими 200-рублевыми купюрами. На этих купюрах помещены изображения Херсонеса Таврического и Памятника затопленным кораблям в Севастополе.

В сообщении НБУ, опубликованном на его сайте, содержится запрет на работу с российскими банкнотами и монетами "с изображением карт, символов, зданий, памятников, памятников археологии, архитектуры, истории, пейзажей и всех других объектов, расположенных на оккупированных Российской Федерацией административно-территориальных единицах Украины, и/или содержащие тексты, касающиеся оккупации Российской Федерацией административно-территориальных единиц Украины".

12 октября Банк России ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. На двухсотрублевой банкноте изображены Памятник затопленным кораблям в Севастополе и Херсонес Таврический, а на двухтысячной – мост на остров Русский и космодром "Восточный".

По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, поступление банкнот в обращение будет проходить поэтапно. Массовый ввод купюр в обращение должен начаться в декабре.

Распоряжение Нацбанка Украины в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Олег Онопко.

"Распоряжение НБУ – очередной шаг украинских властей в сфере "символической политики". То, что украинские власти намерены достаточно серьезно противостоять России в информационном поле – это, конечно, не секрет. Однако надо отметить, что их действия становятся все более отчаянными и контрпродуктивными", – считает Олег Онопко.

По его мнению, больше всего проблем распоряжение НБУ создаст самим гражданам Украины.

"Известно, что большое количество граждан Украины зарабатывает на жизнь в Российской Федерации. И, соответственно, обмен российской валюты – это одна из ведущих финансовых операций на территории Украины", – напомнил Олег Онопко.

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