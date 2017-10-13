Политолог о сюжете CNN про покемонов: Америка напоминает душевнобольного

В МИД РФ назвали "чудовищной" информацию CNN о якобы имевшем место вмешательстве России в дела США через игру Pokemon Go. Сюжет американского телеканала в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Леонид Крутаков.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает "чудовищной" информацию американских СМИ о якобы имевшем место вмешательстве России в дела США через игру Pokemon Go.

"Это же просто унизительно – не для нас, для нас это уже даже не смешно, мы это воспринимаем как абсолютный маразм. Это же унизительно для своих людей (граждан США, – ред.), их вообще ни во что не ставят", – добавила она, отметив, что "это просто чудовищно".

Ранее телеканал CNN заявил, что якобы связанные с РФ попытки "повлиять на ситуацию в США" предпринимались не только в социальных сетях, но и на площадке популярной игры Pokemon Go. По информации телеканала, речь идет о кампании Don't Shoot Us ("Не стреляйте в нас"), аккаунты которой были зарегистрированы в различных соцсетях и видеосервисе YouTube. Сообщается, что организаторы кампании использовали данные платформы для освещения случаев полицейского насилия против афроамериканцев.

CNN сообщает, что видеоролики кампании на YouTube ссылались на сайт, зарегистрированный в Иллинойсе. В свою очередь, ссылки с этого сайта вели на аккаунт в Tumblr, а тот в июле 2016 года объявил соревнование по игре в Pokemon Go – популярном приложении для мобильных устройств. Участников соревнования направляли к местам инцидентов, связанных с полицейским насилием.

В качестве доказательства причастности РФ к данной кампании CNN со ссылкой на источник сообщает, что ее аккаунт в Facebook был связан с Internet Research Agency, которое телеканал называет "прокремлевской" структурой.

В эфире радио Sputnik политолог, публицист Леонид Крутаков прокомментировал этот сюжет CNN.

"Это, честно, говоря, уже на грани… Я думаю, "Канатчикова дача" просто "отдыхает" на фоне этой новости и вообще всех русофобских новостей, которые плодит в последнее время американская "фабрика СМИ". У них уже практически в любой новости, любом происшествии виден "русский след". Это просто какое-то помешательство", – считает Леонид Крутаков.

По его мнению, нынешняя ситуация свидетельствует о глубоком внутреннем кризисе в США.

"Это свидетельство того, что Америка находится в глубоком и крайне тяжелом внутреннем кризисе. Она напоминает душевнобольного человека, для которого абсолютно все, что с ним происходит – это козни злобных врагов", – отметил Леонид Крутаков.

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