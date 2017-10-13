Сенатор: можно потребовать компенсацию с Киева за то, что натворил с Крымом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на заявление президента Чехии Милоша Земана о компенсации Украине за Крым. Сенатор Владимир Джабаров в эфире радио Sputnik отметил, что Россия своими землями не торгует и не покупает их.

Россия не собирается выплачивать Украине компенсацию за Крым, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что ни о какой аннексии, ни в фактологическом, ни юридическом плане говорить нельзя. "Соответственно, не может идти речи ни о какой компенсации", – сказал Песков. Представитель Кремля напомнил, что Верховный совет Крыма принял решение о выходе из состава Украины на фоне переворота и из-за "угрозы экстремизма", которая частично "развивается и до сих пор".

Песков добавил, что затем полуостров воссоединился с Россией. "Поэтому сама формулировка о том, что подобные действия могут урегулироваться каким-то выкупом, с нашей точки зрения, конечно, не совсем правильны, точнее говоря, совсем неправильны", – заключил пресс-секретарь.

Во вторник, 10 октября, президент Чехии Милош Земан заявил, что присоединение Крыма к России – это свершившийся факт. Он считает, что в случае диалога Киева и Москвы "можно задуматься о компенсации за Крым, финансовой компенсации или же компенсации в форме поставок нефти или газа". Слова Земана возмутили украинских политиков, а чешские парламентарии назвали его высказывания "легитимацией агрессии" и призвали уважать внешнюю политику своей страны.

По словам Пескова, в Москве заявление президента Чехии оценивают как часть внутриевропейской дискуссии. Он также указал, что в Москве уважают этого очень авторитетного европейского политика, у которого давние добрые отношения с Владимиром Путиным.

Первый заместитель председателя Комитета по международным делам Совета Федерации России Владимир Джабаров в эфире радио Sputnik отметил, что ни о какой компенсации за Крым со стороны России и речи быть не может.

"Крым – исконно русская земля, и после 60-летнего отсутствия на незаконных основаниях он вернулся в родную гавань. Поэтому ни о какой компенсации речи быть не может. Более того, можно потребовать компенсацию с Украины – что она натворила за эти годы. Крым в составе Украины был как пасынок, ему не уделялось внимание, и как только представилась возможность, народ Крыма практически единогласно высказался за уход из Украины и возвращение в Россию. Вообще требовать какие-то компенсации – это несерьезно. Если мы так будет с каждого просить компенсации, тогда весь мир будет должен кому-то что-то компенсировать. Россия своими землями не торгует и не покупает их", – сказал Владимир Джабаров.

По его словам, на Западе в целом осталось не так много политиков, которые продолжают поднимать вопрос о принадлежности Крыма.

"По сути, на всех европейских площадках тема Крыма уже закрыта. Сейчас обсуждается ситуация на юго-востоке Украины, другие вопросы российско-украинских отношений. Но что касается Крыма, этот вопрос уже никто, в общем-то, не поднимает. Я уверен, что все давно понимают, что это процесс необратимый, и для нас этот вопрос закрыт окончательно. Но в целом от того, что кто-то признает присоединение Крыма, кто-то не признает, для России – ни холодно, ни жарко. Главное, что мы признали волеизъявление народа Крыма. А признают или не признают эту часть России российской – это проблема не наша, это проблема в умах некоторых западных политиков", – отметил сенатор.

Крым вновь стал российским после референдума в марте 2014 года, на котором более 95% избирателей высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. При этом в Кремле подчеркнули, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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