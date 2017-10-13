Аналитик: запрет на Украине новых купюр РФ – это "кость" националистам

Новые банкноты Банка России номиналом 200 и 2000 рублей во время презентации в Москве

Новые банкноты Банка России номиналом 200 и 2000 рублей во время презентации в Москве

Нацбанк Украины запретил действующим в стране финучреждениям работать с новыми российскими 200-рублевыми купюрами. Политический аналитик Руслан Осташко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что это – жест, адресованный радикальным националистам.

Нацбанк Украины (НБУ) запретил зарегистрированным в стране банкам работать с новыми российскими 200-рублевыми купюрами. Причина – изображения на купюрах Херсонеса Таврического и Памятника затопленным кораблям в Севастополе.

В сообщении НБУ, опубликованном на его сайте, содержится запрет на работу с российскими банкнотами и монетами "с изображением карт, символов, зданий, памятников, памятников археологии, архитектуры, истории, пейзажей и всех других объектов, расположенных на оккупированных Российской Федерацией административно-территориальных единицах Украины, и/или содержащие тексты, касающиеся оккупации Российской Федерацией административно-территориальных единиц Украины".

12 октября Банк России ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. На двухсотрублевой банкноте изображены Памятник затопленным кораблям в Севастополе и Херсонес Таврический, а на двухтысячной – мост на остров Русский и космодром "Восточный".

По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, поступление банкнот в обращение будет проходить поэтапно. Массовый ввод купюр в обращение должен начаться в декабре.

Главный редактор интернет-издания Politrussia.ru, политический аналитик Руслан Осташко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что постановление НБУ – это попытка официального Киева нейтрализовать возможную критику в его адрес со стороны радикальных националистов.

"Украинские националисты, а точнее – нацисты задают властям "неудобные" вопросы: а почему с Россией ведется торговля, почему люди в Россию едут на заработки, почему "мы и воюем и торгуем". И для того, чтобы в этой реальности украинским властям хоть как-то существовать, они периодически пытаются "бросать кость" этим нацистам. И запрет на обращение купюры в 200 рублей, на которой изображены Крым, Севастополь – это как раз очередная такая "кость": вроде бы как они не очень дружат с Россией. Насколько это удовлетворит аппетиты националистов – сказать сложно", – отметил Руслан Осташко.

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