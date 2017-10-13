Военный эксперт: "Томагавки" рядом с КНДР – серьезный вызов Пхеньяну

Американская атомная подводная лодка "Мичиган", оснащенная ракетами "Томагавк", зашла в южнокорейский порт Пусан, сообщили размещенные в Южной Корее военно-морские силы США на официальной странице в Facebook.
Подлодка зашла в Пусан в рамках планового развертывания своей миссии на западе Тихого океана. Это уже второй визит "Мичигана" в Южную Корею за этот год – ранее подлодка заходила в Пусан в апреле.
Ранее сообщалось, что США и Южная Корея вскоре начнут в Японском море совместные военные учения с участием авианосца "Рональд Рейган".
Наличие боевого корабля, оснащенного "Томагавками", вблизи Северной Кореи – это достаточно серьезный вызов Пхеньяну, считает военный эксперт, капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин.
"Цели, по-моему, достаточно очевидны: это силовой прессинг на Северную Корею, с которой у Вашингтона сейчас достаточно напряженные отношения. Это крылатые ракеты, которые, в том числе, могут нести ядерные боеголовки и способны поражать цели на очень большом расстоянии. Наличие такого оружия вблизи Северной Кореи – это достаточно серьезный вызов северокорейскому режиму", – сказал Дмитрий Литовкин в эфире радио Sputnik.
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