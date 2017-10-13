Военный эксперт: "Томагавки" рядом с КНДР – серьезный вызов Пхеньяну

В южнокорейский порт Пусан зашла американская атомная подводная лодка "Мичиган" с ракетами "Томагавк". Цель – силовой прессинг на КНДР, – такое мнение высказал в эфире радио Sputnik военный эксперт Дмитрий Литовкин.

Американская атомная подводная лодка "Мичиган", оснащенная ракетами "Томагавк", зашла в южнокорейский порт Пусан, сообщили размещенные в Южной Корее военно-морские силы США на официальной странице в Facebook.

Подлодка зашла в Пусан в рамках планового развертывания своей миссии на западе Тихого океана. Это уже второй визит "Мичигана" в Южную Корею за этот год – ранее подлодка заходила в Пусан в апреле.

Подлодка класса "Огайо" оснащена 150 тактическими ракетами "Томагавк" и считается одной из крупнейших в мире. Американские военные утверждают, что эти ракеты в случае необходимости обеспечат точное поражение целей на территории Северной Кореи.

Ранее сообщалось, что США и Южная Корея вскоре начнут в Японском море совместные военные учения с участием авианосца "Рональд Рейган".

Наличие боевого корабля, оснащенного "Томагавками", вблизи Северной Кореи – это достаточно серьезный вызов Пхеньяну, считает военный эксперт, капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин.

"Цели, по-моему, достаточно очевидны: это силовой прессинг на Северную Корею, с которой у Вашингтона сейчас достаточно напряженные отношения. Это крылатые ракеты, которые, в том числе, могут нести ядерные боеголовки и способны поражать цели на очень большом расстоянии. Наличие такого оружия вблизи Северной Кореи – это достаточно серьезный вызов северокорейскому режиму", – сказал Дмитрий Литовкин в эфире радио Sputnik.

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