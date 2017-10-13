Политик: даже блогеры на Украине перестали называть мост в Крым декорацией

Первое судно прошло в пятницу, 13 октября, под обоими арочными пролетами моста через Керченский пролив, сообщил инфоцентр "Крымский мост".
"Первое судно под обеими арками!" – отметили в инфоцентре, сопроводив сообщение фотографиями с проходящим под арочными пролетами сухогруза.
Подмостовой габарит судоходного арочного пролета Крымского моста обеспечивает беспрепятственный проход всех судов, формирующих судооборот, исторически сложившийся в портах Азово-Черноморского бассейна с учетом гидрологии Керченского пролива, сообщили в инфоцентре.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России – его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.
Президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik отметил, что результаты строительства вызывают у россиян чувство гордости, а на Украине – неприкрытое раздражение.
"Досрочная установка автодорожной арки Крымского моста в очередной раз показала принципиальную важность для всего российского сообщества, и для крымчан в частности, пуска моста в Крым. Делается все, чтобы крымчане быстрее адаптировались к условиям своего, по сути, островного существования. И трудно не заметить: если раньше украинские блогеры писали, дескать, Крымский мост – это на Мосфильме декорация сделана, то сегодня они пишут, мол, Россия это сделала специально, чтобы вызвать раздражение у всего мирового сообщества. И я думаю, что главная цель достигнута – мировое сообщество понимает, что Крым – это составная часть России, и по этому поводу давно поставлена точка", – сказал Вадим Колесниченко.
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