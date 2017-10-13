Мнение: планы США по СПГ не повлияют на продажи российского газа в Европе

Словения намерена продлить соглашение о поставках российского газа еще на пять лет. Аналитик Николай Подлевских в эфире радио Sputnik отметил, что увеличение поставок газа из РФ в страны ЕС в последние годы говорит само за себя.

Словения хочет продлить соглашение о поставках российского газа на пять лет, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД этой страны Карл Эрьявец.

"С учетом того, что ожидается визит в Москву премьер-министра Словении, оно (подписание документа, – ред.) может состояться в ходе этой поездки", – отметил он.

По словам министра, точные сроки визита главы правительства Мирослава Церара сейчас назвать сложно. Эрьявец добавил, что премьер приедет в Россию в ближайшее время – в конце этого года или начале следующего.

Действующий контракт предусматривает поставки в Словению 830 млн кубометров газа в год. Он истекает в 2018 году. Согласно сайту компании "Газпром экспорт", в 2016 году Словения импортировала 520 млн кубометров российского газа.

Начальник аналитического отдела инвестиционной компании "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских в эфире радио Sputnik высказал мнение, что длительные успешные взаимоотношения с "Газпромом" ориентируют Любляну на продолжение этого сотрудничества.

"Поставки природного газа в Словению велись, еще когда Словения была частью Югославии. Это длительная история, длительные взаимоотношения, и они достаточно успешные… Скорее всего, Словения будет ориентироваться именно на поставки газа от "Газпрома" и в будущем, и то, что они уже об этом открыто заявляют, является тому подтверждением. Хотя формально, поскольку Словения имеет порт, она могла бы думать и о каких-то альтернативных поставках, в том числе и сжиженного природного газа (СПГ). Но существующий газопровод из Австрии, существующий опыт поставок и длительные взаимоотношения с "Газпромом", конечно, ориентируют в первую очередь на продолжение поставок "Газпромом"", – считает Николай Подлевских.

Он отметил, что востребованность российского газа в Европе растет.

"Увеличение поставок газа, которое происходит в последние два года, говорит само за себя. Газ российский в Европе востребован, и эта востребованность только растет. Скорее всего, объемы потребления российского газа Европой и в ближайшие годы не будут уменьшаться. Этому не могут препятствовать, в том числе, и планы США по поставке СПГ, поскольку объемы поставок российского газа просто несопоставимы с возможными ближайшими планами наших конкурентов", – полагает Николай Подлевских.

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