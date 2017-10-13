Олейник о вызове Януковича на допрос: Киеву понадобилось шоу

Генеральная прокуратура Украины вызвала экс-президента Виктора Януковича на допрос. Украинский политик Владимир Олейник в эфире радио Sputnik высказал мнение, что в Киеве ищут повод для очередных обвинений в адрес Януковича, а заодно и России.

Генеральная прокуратура Украины вызывает бывшего президента Украины Виктора Януковича на допрос 17 октября в качестве подозреваемого в рамках уголовного дела, сообщается на сайте ведомства без указания, о каком деле идет речь.

"Янукович Виктор Федорович… Вам необходимо явиться 17 октября 2017 года в 11.30 (совпадает с мск) в кабинет №307 управления по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Генеральной прокуратуры Украины… для участия в проведении следственных и процессуальных действий в уголовном производстве… в частности, для допроса в качестве подозреваемого", – говорится в сообщении.

Ведомство приводит лишь номер уголовного дела, без пояснения его сути.

Оболонский суд в Киеве в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.

Украинский политик, правозащитник Владимир Олейник в эфире радио Sputnik высказал мнение, что экс-президента Украины вызвали в генпрокуратуру в связи с так называемым "церковным" делом. Речь, по его словам, идет о событиях 2011-2012 годов. Следователи считают, что Янукович и его окружение давили на ныне покойного митрополита УПЦ Владимира, чтобы заставить его отречься от престола, и были замешаны в похищении его помощника.

По мнению Владимира Олейника, украинские власти ищут повод для очередных обвинений в адрес Януковича, а заодно и в адрес России.

"Они вызывают Януковича на проведение допроса и следственных экспериментов. Но, во-первых: Януковичу не гарантирована никакая безопасность в Украине. Во-вторых, никакого верховенства права в Украине нет, там нарушаются конституционные права. Там давно уже Янукович назван преступником без решения суда. Безусловно, в Киеве понимают, что ответа от Януковича не будет. Но они не пойдут по принципу использования европейских стандартов: на допрос через Генпрокуратуру РФ или интернет-конференцию. Им просто нужно очередное шоу. Здесь исповедуют принцип: движение – все, а конечная цель – ничто. Это эпизод 2011-2012 годов, и, на мой взгляд, судебной перспективы он не имеет. Давайте еще 10 лет будем его рассматривать и попробуем в суде получить выводы! Просто это делается для того, чтобы поддерживать в обществе мнение: мол, Киев старается бороться, дабы привлечь бывших представителей власти к ответственности, но Россия не дает это сделать", – сказал Владимир Олейник.

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