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Эксперт: комплексы "мгновенного глобального удара" США создадут хаос

14:3813.10.2017
(обновлено: 14:39 13.10.2017)
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© Иллюстрация РИА НовостиПРОПРО
© Иллюстрация РИА Новости
Пентагон приступил к созданию комплексов мгновенного глобального удара, сообщили в Минобороны РФ. Военный политолог Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что действия США могут привести к геополитической трансформации в мире.

Пентагон уже приступил к созданию перспективных ударных комплексов мгновенного глобального удара, заявил представитель Минобороны Александр Емельянов на российско-китайском брифинге по ПРО на полях первого комитета Генассамблеи ООН.

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© AP Photo / Alex Brandon
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"Реализуя концепцию совместного использования наступательных и оборонительных вооружений, Пентагон приступил к созданию перспективных ударных комплексов мгновенного глобального удара", – сказал он.

Емельянов отметил, что "в неядерном оснащении эти комплексы должны решать те же задачи, что сегодня возложены на стратегические ядерные силы".

"Взаимосвязь планов по развертыванию системы ПРО и созданию средств мгновенного глобального удара очевидна. При нанесении "разоружающего" удара по объектам российских и китайских стратегических ядерных сил значительно возрастает эффективность американской системы ПРО", – заявил Емельянов.

Американский противоракетный комплекс системы THAAD
© Flickr / U.S. Missile Defense Agency
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Он подчеркнул, что "создание средств мгновенного глобального удара – еще один фактор, который подтверждает стремление Вашингтона разрушить сложившийся баланс сил, обеспечить глобальное стратегическое доминирование".

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин считает, что Вашингтон любыми способами пытается получить преимущество.

"Увеличение количества систем ПРО, которые США частоколом выставляют вокруг России и Китая, – это стремление иметь возможность нанести глобальный удар. К тому же надо учитывать, что разведывательные возможности ПРО позволяют не только определить старт ракеты, но и дать целеуказание на уничтожение боевых блоков. У нас боевых блоков на межконтинентальных ракетах сейчас около тысячи, и если США разместят тысячу своих систем ПРО, то это не только нейтрализует наш ядерный потенциал на межконтинентальных ракетах, но и создаст серьезный перекос в целой системе безопасности", – сказал Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что Москва не раз призывала американцев пересмотреть свою стратегию, однако США и НАТО продолжают наращивать размещение систем ПРО, и не только в Европе. 

"Россия уже давно обращается с мировых площадок и к США, и к НАТО с требованием приостановить размещение систем ПРО. Потому что они не являются защитными, а являются передовыми элементами нападения. Второе суждение, которое высказывает Россия: те государства, которые размещают на своей территории американские системы ПРО, подвергают опасности, прежде всего, свое население как объект вероятного воздействия. Третий важный момент: Россия ставит вопрос о том, что необходимо установить порядок с необузданным размещением ПРО не только в европейской части, но и Азиатско-Тихоокеанском регионе", – сказал военный политолог.

По его мнению, своими действиями США ставят под угрозу всю мировую безопасность.

"Только на первый взгляд США с помощью систем ПРО смогут навести порядок. Это скорее создает геополитическую трансформацию и угрожает глобальной безопасности. И это обернется, в том числе, против самих США. Таким образом, США своим стремлением выстроить частокол ПРО вокруг России и Китая угрожают безопасности всего мира. И все это приведет к хаосу", – заключил Андрей Кошкин.

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