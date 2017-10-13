Эксперт: комплексы "мгновенного глобального удара" США создадут хаос

Пентагон уже приступил к созданию перспективных ударных комплексов мгновенного глобального удара, заявил представитель Минобороны Александр Емельянов на российско-китайском брифинге по ПРО на полях первого комитета Генассамблеи ООН.
Емельянов отметил, что "в неядерном оснащении эти комплексы должны решать те же задачи, что сегодня возложены на стратегические ядерные силы".
"Взаимосвязь планов по развертыванию системы ПРО и созданию средств мгновенного глобального удара очевидна. При нанесении "разоружающего" удара по объектам российских и китайских стратегических ядерных сил значительно возрастает эффективность американской системы ПРО", – заявил Емельянов.
Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин считает, что Вашингтон любыми способами пытается получить преимущество.
"Увеличение количества систем ПРО, которые США частоколом выставляют вокруг России и Китая, – это стремление иметь возможность нанести глобальный удар. К тому же надо учитывать, что разведывательные возможности ПРО позволяют не только определить старт ракеты, но и дать целеуказание на уничтожение боевых блоков. У нас боевых блоков на межконтинентальных ракетах сейчас около тысячи, и если США разместят тысячу своих систем ПРО, то это не только нейтрализует наш ядерный потенциал на межконтинентальных ракетах, но и создаст серьезный перекос в целой системе безопасности", – сказал Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik.
Он отметил, что Москва не раз призывала американцев пересмотреть свою стратегию, однако США и НАТО продолжают наращивать размещение систем ПРО, и не только в Европе.
"Россия уже давно обращается с мировых площадок и к США, и к НАТО с требованием приостановить размещение систем ПРО. Потому что они не являются защитными, а являются передовыми элементами нападения. Второе суждение, которое высказывает Россия: те государства, которые размещают на своей территории американские системы ПРО, подвергают опасности, прежде всего, свое население как объект вероятного воздействия. Третий важный момент: Россия ставит вопрос о том, что необходимо установить порядок с необузданным размещением ПРО не только в европейской части, но и Азиатско-Тихоокеанском регионе", – сказал военный политолог.
По его мнению, своими действиями США ставят под угрозу всю мировую безопасность.
"Только на первый взгляд США с помощью систем ПРО смогут навести порядок. Это скорее создает геополитическую трансформацию и угрожает глобальной безопасности. И это обернется, в том числе, против самих США. Таким образом, США своим стремлением выстроить частокол ПРО вокруг России и Китая угрожают безопасности всего мира. И все это приведет к хаосу", – заключил Андрей Кошкин.
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