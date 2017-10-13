Эксперт: Китай и Россия способны нивелировать ущерб от размещения THAAD

Система THAAD в Южной Корее подрывает безопасность России и Китая, заявили в Минобороны КНР. Военный эксперт Олег Пономаренко в эфире радио Sputnik назвал эту систему дестабилизирующим фактором в регионе.

Размещение американской системы ПРО THAAD в Южной Корее подрывает стратегические интересы безопасности Китая и России, заявил замначальника оперативного управления Объединенного штаба Центрального военного совета Чжоу Шанпин. Его слова приводятся в заявлении Министерства обороны КНР.

Генерал-майор выступил в ООН на брифинге российских и китайских военных по проблеме развертывания глобальной системы ПРО США.

Пекин настоятельно призвал Вашингтон и Сеул "серьезно отнестись к обеспокоенности Китая и других стран региона, отказаться от этого ошибочного решения и вывести соответствующее оборудование".

Система THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет малого и среднего радиуса действия. В июле 2016 года после пяти месяцев переговоров США и Южная Корея решили развернуть систему, которая должна будет в случае необходимости перехватывать баллистические ракеты Северной Кореи.

Эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что система THAAD, размещенная в Южной Корее, является дестабилизирующим фактором в регионе.

"Система до недавнего времени включала в себя радар обнаружения и управления и две пусковые установки. В последний месяц речь идет о том, что будут развернуты еще четыре пусковых установки. То есть общее количество ракет составит порядка 48 единиц. Одновременно система является еще и разведывательной, но под "вывеской" системы противоракетной обороны. Для Китая размещение этой системы, учитывая натянутые отношения с США, ситуацию вокруг Южно-Китайского моря и на Корейском полуострове, конечно, может служить поводом для беспокойства и неким раздражителем, поскольку может влиять на возможности китайских Вооруженных сил в регионе, связанные с пуском баллистических ракет. В меньшей степени это касается России. Вместе с тем, история систем ПРО, начиная с шестидесятых годов, показывает, что любое такое размещение влечет за собой определенные меры противодействия, и я думаю, что Китай будет предпринимать относительно недорогие шаги по нивелированию этого влияния. То же самое способна сделать и Россия", – сказал Олег Пономаренко.

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