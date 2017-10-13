Военный эксперт: с С-400 у Турции "развязываются руки" в отношениях с США

Зенитные ракетные комплексы C-400 во время тренировки парада Победы на военном аэродроме в Ростове-на-Дону

Зенитные ракетные комплексы C-400 во время тренировки парада Победы на военном аэродроме в Ростове-на-Дону

Проблем с приобретением российских С-400 у Турции нет, заявил президент Реджеп Эрдоган. Военный эксперт Константин Сивков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Анкара дает понять: она уже не будет безусловно выполнять все натовские решения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что нет проблем по закупке российских зенитных ракетных систем С-400.

"На первом этапе совместного производства не будет, на втором этапе мы сделаем к этому шаги. Не думаю, что мы закончим переговоры с уважаемым Путиным на С-400, будем вести речь о С-500. (Американские ЗРС – прим. ред.) Patriot в мире уже выходят из обращения", – цитирует Эрдогана телеканал Haberturk.

Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон назвала решение Анкары купить С-400 проблемой, которая тревожит альянс. По ее словам, Вашингтон хочет сотрудничать с Анкарой.

В середине сентября турецкий президент сообщил, что договорился с Москвой о приобретении систем С-400. В России эту информацию подтвердили. Поставки ЗРС начнутся в течение двух лет.

Член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Анкара дает понять: она уже не будет безусловно выполнять все натовские предписания.

"Турецкое военное руководство понять можно: в настоящее время в Турции основной комплекс ПВО представляет собой древний (по-другому не скажешь) ракетный комплекс большой дальности Nike-Hercules. Более современные комплексы американцы им не поставляли – по всей видимости, не доверяют. Поэтому Турция ориентируется на российские системы С-400. Для американцев это очень нехороший знак – страна НАТО начинает ориентироваться на российскую военную технику. Ведь военно-технический суверенитет является ключевым условием для суверенитета политического, он развязывает стране руки для ведения активной внешней политики. В данном случае это означает, что Турция больше не собирается четко следовать американскому курсу во внешней политике. Уже не будет того безусловного, безукоризненного исполнения натовских решений, как это было в предыдущие годы. Американцы это понимают, поэтому такое неудовольствие вызвало решение Турции закупить наши С-400", – сказал Константин Сивков.

С-400 "Триумф" – новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Ее целями может быть авиация, крылатые и баллистические ракеты, в том числе среднего радиуса действия, а также наземные объекты. Дальность ее действия достигает 400 километров, она может уничтожать цели на высоте до 30 километров.

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