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Мнение: в США понимают – доводить до открытого конфликта с РФ опасно

11:3213.10.2017
(обновлено: 11:33 13.10.2017)
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© РИА Новости / Алексей АгарышевПерейти в фотобанкВ торгпредстве России в Вашингтоне проходят обыскиВ торгпредстве России в Вашингтоне проходят обыски
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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В Госдепе так и не смогли назвать причину снятия флагов России с дипобъектов в США. Политолог Владимир Киреев поделился с радио Sputnik своим мнением о причинах противоречивых действий американской стороны.

В Госдепартаменте США заявили о готовности вернуть снятые с захваченных дипломатических миссий в Вашингтоне и Сан-Франциско российские флаги. Об этом РИА Новости сообщил чиновник ведомства.

"Мы сообщили российскому посольству, что мы рады возвратить флаги во владение российского правительства, когда будет удобно", – сказал он.

Дым над крышей Генерального консульства России в Сан-Франциско
© AP Photo / Eric Risberg
Флажная уборка. США расчистили путь к захвату дипсобственности России?
При этом в ведомстве так и не смогли объяснить, почему сняли флаги.

Представитель Госдепа Хезер Науэрт, выступая на регулярном брифинге, игнорировала вопросы журналистов. Но в итоге признала, что у нее нет информации о причинах такой ситуации с российскими государственными символами.

"Я не знаю", – сказала она.

Ранее в госдепартаменте заявили, что считают законным снятие флагов с российских консульских объектов в США. 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил американскому госсекретарю Рексу Тиллерсону, что подобные действия являются неприемлемыми. 

Политолог Владимир Киреев в эфире радио Sputnik поделился своим мнением о причинах противоречивых действий американской стороны.

"В американской политике – серьезный кризис представлений о будущем, о том, что сейчас собой представляет Америка. Поэтому очень сложно ждать согласованных действий со стороны американцев. Вероятно, они и дальше будут вести себя непредсказуемо и, скорее всего, опасно. Америка сейчас испытывает большие внешние вызовы своему первому положению в мире и реагирует на это, можно сказать, истерично", – сказал Владимир Киреев.

Это проявляется и в отношениях с Россией, продолжил политолог.

"Действия в отношении России носят также противоречивый характер. С одной стороны, в США есть понимание, что доводить ситуацию до открытого конфликта – это плохо, потому что чревато серьезными последствиями. С другой стороны, Россия в сознании большинства американских политиков – враг. И это требует от них постоянных агрессивных действий. И мы и дальше будем видеть такие действия: с одной стороны – агрессивные, с другой – примирительные. Баланс сейчас не найти", – отметил политолог. 

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