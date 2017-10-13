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Политолог о "влиянии" РФ через Pokemon Go: США хотят оправдать свои неудачи

10:1313.10.2017
(обновлено: 10:17 13.10.2017)
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкИгровое приложение Pokemon Go от компании NintendoИгровое приложение Pokemon Go от компании Nintendo
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "бездарными" попытки обвинить Россию во "влиянии" на США через игру Pokemon Go. Политолог Павел Святенков в эфире радио Sputnik отметил, что никаких доказательств вновь не было представлено.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала материал CNN, в котором российские власти обвиняются в том, что они якобы использовали игру Pokemon Go в качестве инструмента по созданию расовой вражды в США.

Как она отметила на своей странице в Facebook, американские СМИ считают, что темнокожие американцы выстраивают свою гражданскую позицию, основываясь на играх.

"Исходя из логики CNN, афроамериканцы определяются со своей гражданской позицией, играя в покемонов. Вот так бездарно телеканал объяснил возникновение расовых проблем в современной Америке. Снова виноваты русские… и управляемые ими покемоны", – написала она.

Игровое приложение Pokemon Go от компании Nintendo на экране мобильного телефона
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Политолог прокомментировал "использование" Россией Pokemon Go против США

По информации телеканала, речь идет о кампании Don't Shoot Us ("Не стреляйте в нас"), аккаунты которой были зарегистрированы в соцсетях Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr и видеосервисе YouTube. Сообщается, что организаторы кампании использовали данные платформы для освещения многочисленных случаев полицейского насилия против афроамериканцев.

Участников соревнования направляли к местам инцидентов, связанных с полицейским насилием, а также предлагали называть своих покемонов именами погибших афроамериканцев. В частности, материал, объявивший о соревновании, представил покемона по имени Эрик Гарнер – чернокожего жителя Нью-Йорка, погибшего при задержании полицией.

В качестве доказательства причастности РФ к данной кампании CNN со ссылкой на источник сообщает, что ее аккаунт в Facebook был связан с Internet Research Agency, которое телеканал называет "прокремлевской" структурой.

Политолог Павел Святенков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что на Россию пытаются переложить ответственность за проблемы предыдущей американской администрации.

"Очевидно, что происходившие в правление (бывшего президента США Барака) Обамы бунты на расовой почве, бунты чернокожих против полиции были для США серьезной проблемой. Полиция гораздо более придирчива к чернокожим, чем к белокожим американцам. Чернокожая община протестовала, потому что считала, что в данном случае работают стереотипы. Соответственно, в условиях информационной кампании, когда во всех бедах США винят Россию, есть соблазн переложить ответственность на Россию и за это. Хотя, конечно, ответственность лежит на администрации Обамы. Потому что все ждали, что с его приходом к власти положение чернокожих изменится. Но этого не произошло", – сказал Павел Святенков. 

Он отметил, что американская сторона по-прежнему не приводит никаких доказательств.

"Здесь используется американская внутриполитическая повестка для возложения ответственности на Россию. Но никаких доказательств этого "страшного российского вмешательства" не предъявлено. Полемика идет на закрикивании, продавливании идеологических аргументов. Пока это очередная попытка Демократической партии свалить свою неудачную политику на Россию. Дескать, почему в Америке происходят бунты на расовой почве? Россия виновата, она в Facebook что-то не то опубликовала", – считает Павел Святенков.

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