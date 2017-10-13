Политолог прокомментировал "использование" Россией Pokemon Go против США

CNN заявил о "вмешательстве" России в дела США при помощи игры Pokemon GO. В эфире радио Sputnik политолог Михаил Смолин отметил, что ставшие уже традиционными обвинения теперь переносятся на конкретные интернет-ресурсы, но вновь бездоказательно.

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала сообщения американских СМИ о вмешательстве России в дела США через игру Pokemon Go.

"Исходя из логики CNN, афроамериканцы определяются со своей гражданской позицией, играя в покемонов. Вот так бездарно телеканал объяснил возникновение расовых проблем в современной Америке. Снова виноваты русские… и управляемые ими покемоны", — написала Захарова в Facebook.

Ранее телеканал CNN заявил, что якобы связанные с Россией попытки "повлиять на ситуацию в США" предпринимались не только в соцсетях, но и через YouTube и игру Pokemon Go.

По информации телеканала, речь идет о кампании Don't Shoot Us ("Не стреляйте в нас"), аккаунты которой были зарегистрированы в соцсетях Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr и видеосервисе YouTube. Сообщается, что организаторы кампании использовали данные платформы для освещения многочисленных случаев полицейского насилия против афроамериканцев.

CNN сообщает, что все видеоролики кампании на YouTube ссылались на сайт donotshoot.us, зарегистрированный в Иллинойсе. В свою очередь, ссылки с этого сайта вели на аккаунт в Tumblr, а тот в июле 2016 года объявил соревнование по игре в Pokemon Go — популярном приложении для мобильных устройств, в котором пользователи, перемещаясь в реальном мире, "ловят" виртуальных существ.

Участников соревнования направляли к местам инцидентов, связанных с полицейским насилием, а также предлагали называть своих покемонов именами погибших афроамериканцев. В частности, материал, объявивший о соревновании, представил покемона по имени Эрик Гарнер — чернокожего жителя Нью-Йорка, погибшего при задержании полицией.

Сейчас аккаунты кампании в Facebook, Instagram и Twitter заморозили, а страница в Tumblr размещает сообщения о ситуации в Палестине.

В качестве доказательства причастности России к данной кампании CNN со ссылкой на источник сообщает, что ее аккаунт в Facebook был связан с Internet Research Agency, которое телеканал называет "прокремлевской" структурой.

В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин.

"Это традиционные обвинения США, просто теперь они переносятся уже на конкретные интернет-ресурсы, конкретные площадки. Пытаются доказать, что "российские хакеры" через какие-то аккаунты реально влияли на политику внутри США. В этих обвинениях нет ничего нового. Доказать реальное влияние хакеров практически невозможно, потому что для серьезной хакерской организации запутать следы в интернете, показать, что они представляют любую страну не составляет никакой сложности. Вполне возможно, что те, кто реально влияли на политику, — это совершенно противоположная сторона, и они просто хотят показать "российский след" в этой истории", — сказал Михаил Смолин.



У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".



Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!