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Политолог о выходе США из ЮНЕСКО: то, что творит Вашингтон – посмешище

20:1012.10.2017
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© REUTERS / Philippe WojazerАмериканский флаг у здания штаб-квартиры ЮНЕСКО в ПарижеАмериканский флаг у здания штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже
© REUTERS / Philippe Wojazer
США уведомили ЮНЕСКО о выходе из этой организации с 2019 года. Подобные шаги ничего не дают Соединенным Штатам, а напротив, загоняют их в тупик. Такое мнение в эфире радио Sputnik выразил политолог, профессор Александр Гусев.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш  сожалеет о выходе США из ЮНЕСКО, заявил заместитель официального представителя генсекретаря Фархан Хак.

До этого свое глубокое сожаление по этому поводу выразила  генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова.   

Президент США Дональд Трамп объявляет о решении выхода США из Парижского соглашения по климату
© AFP 2017 / Saul Loeb
Мнение: выходом из соглашения по климату США показали "пример наоборот"

"Как генеральный директор ЮНЕСКО я глубоко сожалею в связи с решением США покинуть ЮНЕСКО, о чем я узнала из официального письма американского госсекретаря Рекса Тиллерсона", – говорится в коммюнике, распространенном организацией.

Ранее США заявили о своем решении выйти из ЮНЕСКО. Страна будет оставаться членом этой международной организации до 31 декабря 2018 года, а с 2019 года будет находиться в статусе наблюдателя.

Решение США выйти из ЮНЕСКО связано с необходимостью реформы и "антиизраильской предвзятостью" организации, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении официального представителя госдепартамента Хезер Науэрт. 

Выход США из международных соглашений и организаций ничего не дает Соединенным Штатам, а напротив, загоняет их в тупик. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев.  

"Мы постоянно получаем информацию о выходе США из тех или иных организаций или соглашений. Совсем недавно, в начале июня господин (президент США Дональд) Трамп заявил, что США выходят из Парижского соглашения по климату – соглашения, которое было ратифицировано Соединенными Штатами в сентябре 2016 года. Сегодня – сообщение, что США выходят из ЮНЕСКО. Что это дает Соединенным Штатам? Да ровным счетом ничего… Как говорится, маразм крепчает. Я бы посоветовал руководству Соединенных Штатов подумать над тем, что они творят. В глазах мировой общественности, конечно, авторитет Соединенных Штатов в значительной степени уже подорван. Подорван и авторитет действующего президента США. Кроме как посмешищем то, что делают Соединенные Штаты, назвать фактически уже невозможно. Ну разве логичным и конструктивным является то, что происходит сейчас с российской дипсобственностью в США? Так что чему тут удивляться – удивляться уже нечему. Я думаю, что Соединенные Штаты сами себя загоняют в тупик", – сказал Александр Гусев. 

ЮНЕСКО – специализированное учреждение ООН, отвечающее за вопросы образования, науки и культуры. Организация была создана в 1945 году, ее штаб-квартира расположена в Париже. В состав ЮНЕСКО входят почти двести государств.

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