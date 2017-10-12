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Мнение: закон Киева об образовании – как история с художником и собачкой

19:1212.10.2017
(обновлено: 19:13 12.10.2017)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкДелегаты в зале на пленарном заседании ПАСЕДелегаты в зале на пленарном заседании ПАСЕ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В ПАСЕ рекомендовали Украине пересмотреть закон об образовании. Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik не исключил, что Киев пойдет навстречу европейцам, однако для русскоязычных закон останется неизменным.

ПАСЕ приняла большинством голосов резолюцию, в которой отметила, что новый украинский закон об образовании не обеспечивает надлежащего баланса между официальным языком и языками национальных меньшинств.

За принятие резолюции в ПАСЕ высказались 82 парламентария, против – 11, еще 17 воздержались. Всего в голосовании приняли участие 110 парламентариев Ассамблеи.

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании ПАСЕ в Страсбурге
© AFP 2017 / Patrick Hertzog
Политолог о резолюции ПАСЕ: Порошенко просчитался с законом об образовании
В принятой резолюции отмечается, что "Парламентская ассамблея обеспокоена по поводу нового закона об образовании, принятого 5 сентября 2017 года украинской Верховной радой и подписанного 27 сентября 2017 года украинским президентом Петром Порошенко". В резолюции указывается, что "новое законодательство, похоже, не обеспечивает надлежащий баланс между официальным языком и языками украинских меньшинств".

ПАСЕ напоминает, что "государства имеют право поощрять изучение официального языка", но отмечает, что "когда государства принимают меры по пропаганде официального языка, они должны идти рука об руку с мерами по защите и продвижению языков национальных меньшинств". "Если это не будет сделано, результатом будет ассимиляция, а не интеграция", – говорится в документе.

В ПАСЕ рекомендовали киевским властям "переосмыслить проблему образования на языках меньшинств, используя в качестве примера гибкую модель двуязычного образования для всех людей, принадлежащих к "коренным народам Украины" и "национальным меньшинствам", без какой-либо дискриминации". " Конкретным образом, речь могла бы идти на обеспечении как минимум 60% учебного времени на украинском языке и до 40% – на языке меньшинств"", – указывается в резолюции.

Политолог Александр Дудчак не исключил, что Киев пойдет навстречу европейским странам и изменит закон об образовании.

"Я думаю, что Киев удовлетворит просьбы Венгрии, Румынии, смягчит закон и отчитается перед Европой, мол, ваши требования учтены, мы внесли изменения. Но это вряд ли будет касаться русского языка и русскоговорящего большинства на Украине. Думаю, что будут сделаны поблажки. А в отношении русского языка Киев просто сделает вид, что русскоязычное большинство на территории Украины никакое не большинство. То есть, я не исключаю, что венгры и румыны будут выведены из-под этого закона, а в отношении русскоязычных он останется без изменений", – сказал Александр Дудчак в эфире радио Sputnik.

При этом он выразил мнение, что закон изначально планировался исключительно как антироссийский. 

"С одной стороны, Украина якобы сделает шаг навстречу Европе, а с другой стороны – оставит все как есть. Это как история с художником, который, чтобы пройти худсовет, рисовал в углу маленькую собачку. Худсовет вступал в спор – зачем здесь этот рисуночек? Художник, в конце концов, соглашался убрать собачку, а картина оставалась такой, как задумывалась, и все были довольны. Так и здесь: Украина продавит то, что хотела изначально – свести к минимуму русский язык на своей территории, и сделает вид, что придерживается каких-то европейских норм", – полагает политолог.

Согласно принятому Киевом закону, преподавание в школах, начиная с 2020 года, может вестись только на украинском языке. Инициатива вызвала возмущение не только России, но и нескольких стран Европы, включая Венгрию и Румынию. Там заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. Глава венгерского МИД Петер Сийярто пообещал инициировать пересмотр Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом.

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