Мнение: закон Киева об образовании – как история с художником и собачкой

ПАСЕ приняла большинством голосов резолюцию, в которой отметила, что новый украинский закон об образовании не обеспечивает надлежащего баланса между официальным языком и языками национальных меньшинств.
За принятие резолюции в ПАСЕ высказались 82 парламентария, против – 11, еще 17 воздержались. Всего в голосовании приняли участие 110 парламентариев Ассамблеи.
ПАСЕ напоминает, что "государства имеют право поощрять изучение официального языка", но отмечает, что "когда государства принимают меры по пропаганде официального языка, они должны идти рука об руку с мерами по защите и продвижению языков национальных меньшинств". "Если это не будет сделано, результатом будет ассимиляция, а не интеграция", – говорится в документе.
В ПАСЕ рекомендовали киевским властям "переосмыслить проблему образования на языках меньшинств, используя в качестве примера гибкую модель двуязычного образования для всех людей, принадлежащих к "коренным народам Украины" и "национальным меньшинствам", без какой-либо дискриминации". " Конкретным образом, речь могла бы идти на обеспечении как минимум 60% учебного времени на украинском языке и до 40% – на языке меньшинств"", – указывается в резолюции.
Политолог Александр Дудчак не исключил, что Киев пойдет навстречу европейским странам и изменит закон об образовании.
"Я думаю, что Киев удовлетворит просьбы Венгрии, Румынии, смягчит закон и отчитается перед Европой, мол, ваши требования учтены, мы внесли изменения. Но это вряд ли будет касаться русского языка и русскоговорящего большинства на Украине. Думаю, что будут сделаны поблажки. А в отношении русского языка Киев просто сделает вид, что русскоязычное большинство на территории Украины никакое не большинство. То есть, я не исключаю, что венгры и румыны будут выведены из-под этого закона, а в отношении русскоязычных он останется без изменений", – сказал Александр Дудчак в эфире радио Sputnik.
При этом он выразил мнение, что закон изначально планировался исключительно как антироссийский.
"С одной стороны, Украина якобы сделает шаг навстречу Европе, а с другой стороны – оставит все как есть. Это как история с художником, который, чтобы пройти худсовет, рисовал в углу маленькую собачку. Худсовет вступал в спор – зачем здесь этот рисуночек? Художник, в конце концов, соглашался убрать собачку, а картина оставалась такой, как задумывалась, и все были довольны. Так и здесь: Украина продавит то, что хотела изначально – свести к минимуму русский язык на своей территории, и сделает вид, что придерживается каких-то европейских норм", – полагает политолог.
Согласно принятому Киевом закону, преподавание в школах, начиная с 2020 года, может вестись только на украинском языке. Инициатива вызвала возмущение не только России, но и нескольких стран Европы, включая Венгрию и Румынию. Там заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. Глава венгерского МИД Петер Сийярто пообещал инициировать пересмотр Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом.
У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".
Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!