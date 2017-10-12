"Пустые заявления". Сенатор прокомментировал "украинский марш на Крым"

Украинские СМИ сообщили о подготовке "гигантского марша" на Крым. В эфире радио Sputnik сенатор от Крыма Сергей Цеков отметил, что инициатор этой акции – известный провокатор.

Организатор энергетической и торговой блокады Крыма со стороны Украины Ленур Ислямов заявил о подготовке "гигантского марша" на полуостров. Как сообщили украинские СМИ, Ислямов и националисты хотят дойти маршем до Симферополя.

В эфире радио Sputnik член комитета Совета Федерации по международным делам, представитель от законодательного органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков отметил, что заявления Ислямова имеют провокационный характер.

"Ислямов – известный провокатор, он не раз делал громогласные заявления, собирался чуть ли ни Керченский мост подрывать, создавать дивизию и наступать на Крым. Так что нет ничего удивительного в том, что он сделал заявление и об украинском марше. Конечно, все это пустое – заявлять, что, мол, этим маршем на Крым пойдут миллионы украинцев. Этим Ислямов просто напоминает о себе, поскольку его уже подзабыли. Думаю, что его могла впечатлить ситуация с (экс-губернатором Одесской области Михаилом) Саакашвили, прорыв на Украину через границу Польши. Но Ислямов должен понимать, что Россия – это не Украина. И если подобное будет происходить, то, конечно, Россия это жестко пресечет, и у Ислямова и его сторонников ничего не получится из того, что они планируют", – сказал Сергей Цеков.

Ислямов – бизнесмен, в 2014 году был вице-премьером в российском Крыму, его отправили в отставку за неэффективную работу. После этого он покинул полуостров. Позже ему предъявили заочное обвинение в диверсии, в результате которой в ноябре 2015 года полуостров был полностью обесточен. Ислямов также является фигурантом уголовного дела, которое ФСБ возбудило после создания вооруженного батальона на юге Украины у границ Крыма.

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