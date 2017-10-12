Политолог: выход США из ЮНЕСКО – это только начало

США уведомили ЮНЕСКО о выходе из организации. Решение вступит в силу в конце 2018 года. Политолог Сергей Судаков в эфире радио Sputnik напомнил, что Белый дом неоднократно заявлял о необходимости сократить финансирование международных организаций.

США уведомили ЮНЕСКО о выходе из этой организации, объявил госдепартамент.

"Данное решение было нелегко принять. Оно отражает обеспокоенность США растущей задолженностью (по членским взносам – ред.) в ЮНЕСКО, необходимостью фундаментальной реформы в организации и продолжающейся антиизраильской предвзятостью в ЮНЕСКО", – говорится в поступившем в РИА Новости заявлении официального представителя госдепартамента Хезер Науэрт.

Решение вступит в силу 31 декабря 2018 года. Однако Вашингтон сохранит статус наблюдателя при организации, чтобы "внести вклад в развитие взглядов, перспектив и экспертных знаний США по некоторым важным вопросам".

Глава ЮНЕСКО Ирина Бокова выразила сожаление из-за шага Вашингтона. Она напомнила, что в 2011 году, после приостановления финансового участия Вашингтона в организации, она говорила, что "ЮНЕСКО никогда не была так важна для США, и США никогда не были важны для ЮНЕСКО".

"Эта истина стала еще более очевидна сегодня, в то время, когда рост экстремизма и терроризма требует новых долгосрочных решений во имя мира и свободы, в условиях борьбы с расизмом и антисемитизмом, в сражении с невежеством и дискриминацией", – подчеркнула она.

Политолог, американист, кандидат политических наук, профессор Академии военных наук Сергей Судаков в эфире радио Sputnik напомнил, что президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о том, что США надо прекратить финансирование ООН.

"США, видимо, посчитали наиболее безболезненным для себя в данном случае выход из ЮНЕСКО как из той организации, которая поддерживает развитие культуры, науки и образования. Соединенными Штатами действительно было потрачено огромное количество денег на восстановление и поддержание памятников мировой архитектуры. Но, по большому счету, получается так, что США практически не обладают на своей территории теми памятниками, которые называются "подлинными памятниками архитектуры". И Трамп в своих выступлениях говорил: зачем нам тратить деньги на то, чего у нас нет? Пусть Европа тратит деньги на сохранение своих дворцов", – сказал Сергей Судаков.

По его мнению, выход из ЮНЕСКО – это только первый шаг США на пути сокращения затрат на международные организации.

"США сейчас потихонечку встают на путь массовой локализации и вводят принципы мягкого изоляционизма. А это означает экономию и сокращение затрат как на НАТО, так и на ООН. И ЮНЕСКО – это только начало. Трамп будет постепенно снижать финансирование ООН и НАТО и перенаправлять деньги во внутреннюю политику США. Ведь сейчас идет очень жесткая война внутри США с Дональдом Трампом как с президентом, и он вынужден сейчас делать подобные шаги, чтобы хотя бы локально, местно потушить те пожары, которые могут привести к большому бунту", – считает политолог.

ЮНЕСКО – специализированное учреждение ООН, отвечающее за вопросы образования, науки и культуры. Организация была создана в 1945 году, ее штаб-квартира расположена в Париже. В состав ЮНЕСКО входят почти двести государств.

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