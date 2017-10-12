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Сенатор: санкции против РФ превратились для Маккейна в манию? Да пожалуйста

16:5112.10.2017
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© AP Photo / Cliff OwenПолитик-республиканец, сенатор США Джон Маккейн. 27 июля 2017Политик-республиканец, сенатор США Джон Маккейн. 27 июля 2017
© AP Photo / Cliff Owen
Американские сенаторы Джон Маккейн и Бен Кардин обвинили президента Дональда Трампа в нежелании усиливать санкции против РФ. Сенатор Владимир Джабаров в эфире радио Sputnik выразил мнение, что усиление санкций не пойдет на пользу самим США.

Американские сенаторы Бен Кардин и Джон Маккейн заявили, что администрация президента Дональда Трампа затягивает реализацию пакета санкций против России.

Трамп ранее подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против российской экономики. Закон, в частности, предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более пяти миллионов долларов за год или миллион долларов единовременно. При этом в законе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток-2".

Сенатор США Джон Маккейн. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Политолог: Маккейн будет делать все, чтобы хоть как-то "насолить" России
"Мы в очередной раз призываем администрацию Трампа исполнить свои обязательства в рамках закона, подписанного (президентом) и поддержанного конгрессом. У них было достаточно времени, чтобы принять соответствующие документы для этого", – заявляют сенаторы в распространенном для прессы сообщении.

Кроме того, недовольство политиков вызывает отсутствие "серьезных дипломатических усилий совместно с партнерами из Европы, чтобы усилить давление на Москву".

Законодатели добавляют, что они уже пишут не первое письмо в адрес администрации, но так и не получили ответа, и призывают администрацию начать предпринимать "решительные шаги" в этой области.

Первый заместитель председателя Комитета по международным делам Совета Федерации РФ Владимир Джабаров считает, что для Джона Маккейна вопрос антироссийских санкций уже превращается в "манию".

"Честно говоря, у нас уже мало кто обращает на это внимание – затягивает Трамп, наоборот, действует строго по графику или даже ускоряет введение этих санкций. Мы никогда не просили США о снятии санкций и никогда реально их не боялись. А то, что у Маккейна это какая-то мания, главная цель в жизни – введение санкций против России, так это – пожалуйста. Я только не думаю, что от этого жизнь в Америке станет лучше и американцам станет хорошо. Мне кажется, что они (сенаторы) только усложняют внутриполитическую ситуацию в США. Они только и делают, что подталкивают Трампа к импичменту. Сейчас вот его обвинят в невыполнении решения конгресса…", – сказал Владимир Джабаров в эфире радио Sputnik.

Кроме того, по его мнению, вряд ли ускорение введения санкций против РФ будет встречено с одобрением европейскими партнерами США.

"Я не думаю, что европейские партнеры будут в восторге от решения Трампа, если он ускорит введение санкций или ужесточит их каким-то образом. По-моему, все эти санкции всем уже настолько надоели, что не вызывают никакого особого интереса у европейских партнеров Америки", – сказал сенатор.

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