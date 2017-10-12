Политолог о резолюции ПАСЕ: Порошенко просчитался с законом об образовании

ПАСЕ приняла жесткую резолюцию по закону об образовании на Украине. Политолог Олег Игнатов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что, подписав этот закон, украинский президент допустил большую ошибку.

ПАСЕ приняла большинством голосов резолюцию, в которой отметила, что новый украинский закон об образовании не обеспечивает надлежащего баланса между официальным языком и языками национальных меньшинств.

Как передает корреспондент РИА Новости, за принятие резолюции в ПАСЕ высказались 82 парламентария, против – 11, еще 17 воздержались. Всего в голосовании приняли участие 110 парламентариев Ассамблеи.

В принятой резолюции отмечается, что "Парламентская ассамблея обеспокоена по поводу нового закона об образовании, принятого 5 сентября 2017 года украинской Верховной радой и подписанного 27 сентября 2017 года украинским президентом Петром Порошенко". В резолюции указывается, что "новое законодательство, похоже, не обеспечивает надлежащий баланс между официальным языком и языками украинских меньшинств".

ПАСЕ напоминает, что "государства имеют право поощрять изучение официального языка", но отмечает, что "когда государства принимают меры по пропаганде официального языка, они должны идти рука об руку с мерами по защите и продвижению языков национальных меньшинств". "Если это не будет сделано, результатом будет ассимиляция, а не интеграция", – говорится в документе.

В ПАСЕ рекомендовали киевским властям "переосмыслить проблему образования на языках меньшинств, используя в качестве примера гибкую модель двуязычного образования для всех людей, принадлежащих к "коренным народам Украины" и "национальным меньшинствам", без какой-либо дискриминации". " Конкретным образом, речь могла бы идти на обеспечении как минимум 60% учебного времени на украинском языке и до 40% – на языке меньшинств"", – указывается в резолюции.

Согласно принятому Киевом закону, преподавание в школах, начиная с 2020 года, может вестись только на украинском языке. Инициатива вызвала возмущение не только России, но и нескольких стран Европы, включая Венгрию и Румынию. Там заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. Глава венгерского МИД Петер Сийярто пообещал инициировать пересмотр Соглашения об ассоциации Украины с Евросозом.

В эфире радио Sputnik политолог Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов высказал мнение, что, подписав закон об образовании, украинский президент допустил большой просчет.

"Думаю, что президент Петр Порошенко совершил большую ошибку с законом об образовании. Он настроил против себя соседей, прежде всего Венгрию, которая встала во главе оппозиции этому закону. Венгрия вкладывает довольно большие деньги в образование венгров, проживающих на территории Украины, и, конечно, в Будапеште были очень недовольны этим законом и посылают серьезные сигналы Порошенко, обещая препятствовать интеграции Украины в европейские структуры. Думаю, что Порошенко не рассчитывал на такую реакцию своих восточноевропейских соседей. Он думал, что они не придадут этому большого внимания; или полагал, что мнение, например, Германии или Франции будет здесь иметь большее значение. Но он просчитался, и последствия могут быть долгоиграющими. Ни венгры, ни румыны, ни словаки не будут прекращать своих попыток вынудить украинские власти изменить данный закон. Думаю, что конфликт будет продолжаться и иметь серьезные перспективы для Порошенко. Это его просчет, его ошибка, и ему будет очень сложно сохранить лицо в данной ситуации", – сказал Олег Игнатов.

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