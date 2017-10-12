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Онищенко: Международный комитет Красного Креста не должен работать в России

16:0612.10.2017
(обновлено: 16:13 12.10.2017)
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© РИА Новости / SputnikГеннадий Онищенко, первый заместитель председателя комитета ГД РФ по образованию и наукеГеннадий Онищенко, первый заместитель председателя комитета ГД РФ по образованию и науке
© РИА Новости / Sputnik
Международный комитет Красного Креста, зарегистрированный в Швейцарии, узурпировал право России на самостоятельность в вопросах гуманитарного права. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Один из основополагающих принципов национальной безопасности России – право самостоятельно принимать решения в области гуманитарного права. По словам первого заместителя председателя комитета Государственной Думы по образованию и науке Геннадия Онищенко, из-за деятельности Международного комитета Красного Креста национальная безопасность России находится под угрозой. 

"Это швейцарская частная неправительственная организация. Прошу не путать с Международным движением Красного Креста и Красного Полумесяца, которое тоже находится в Швейцарии и имеет в каждой стране свое представительство. Международный комитет Красного Креста упоминается в Женевской конвенции 1949 года как одна из организаций, которую страна может пригласить для решения конкретной частной проблемы. Наша страна в 1992 году подписала соглашение с этим комитетом на выполнение договорных обязательств в области международного гуманитарного права. Сегодня эта организация узурпировала в нашей стране право самостоятельно и в полном объеме реализовывать международные правовые обязательства, вытекающие из конвенции. Вопреки всем нашим законам о действиях иностранных организаций на территории нашей страны, они преподают международное гуманитарное право силовым структурам, работают в МГУ, в школах. Пропагандируют западные приоритеты, взгляд на эту нужную, важную и актуальную для нашей страны тему. И, кстати, граждане России там могут работать на технических должностях, а на самом деле только швейцарцы могут быть в органах управления этой организации", – сказал Геннадий Онищенко в эфире радио Sputnik. 

Геннадий Онищенко считает, что работа Международного комитета Красного Креста на территории России должна быть прекращена. 

"Сам факт присутствия Международного комитета Красного Креста говорит, что мы косвенно признаем, что на территории нашей страны существует ситуация, попадающая под международное гуманитарное право. Эта организация работает там, где есть национально-освободительная борьба, где есть комбатанты, то есть люди борются за национальное самоопределение, где есть вооруженное формирование, которое имеет все признаки централизованного управления, то есть армия. Возникают противоречия в оценке происходящих у нас событий в зоне контртеррористических операций 1995-го, 1998-2000 годов. И этим спекулируют. Допустим, во всех архивах Международного комитета Красного Креста ситуация на территории нашего Кавказа квалифицировалась официально как гражданская война, а не как полицейская операция. Эту оценку они не меняют. Оправдывают тем, что на территории России находятся беженцы", – подчеркнул депутат. 

Одним из поводов, которым пользуется руководство МККК, чтобы остаться работать в России, по мнению Геннадия Онищенко, остается ситуация на юго-востоке Украины.

"Сложная ситуация на Украине дает Международному комитету Красного Креста повод давать искаженную информацию международному сообществу. Эта организация дает однобокую оценку ситуации на юго-востоке Украины. Комитет говорит только о беженцах на украинской стороне. Хотя массовый исход беженцев из Украины в Россию является одним из основных признаков наличия ситуации, попадающей под определение конвенции. Россия не является стороной конфликта, о чем свидетельствуют Минские соглашения. Если к нам идут беженцы с юга-востока Украины, то Международный комитет должен эту ситуацию квалифицировать как вооруженный конфликт немеждународного характера внутри Украины. Борьба за самоопределение части украинской территории. Гуманитарную помощь беженцам должны оказывать независимо от того, где они находятся. Но Международный комитет не замечают украинских беженцев на территории России, их нет ни в одном отчете", – отметил Геннадий Онищенко. 

По мнению депутата, сейчас большую роль в стране должен играть не швейцарский МККК, а Российский Красный Крест.

"Нужно убирать Международный комитет Красного Креста из России. Он может присутствовать в стране только тогда, когда там есть неразрешенный конфликт, где есть противоборствующие стороны, где есть гражданская война. В уставе организации написано – как только закончился конфликт, нужно свернуть работу, подготовить и передать информацию мирным гражданским институтам. В складывающихся обстоятельствах более активную роль в реализации международных гуманитарных программ и в привлечении средств должен играть Российский Красный Крест. Национальный красный крест утратил те позиции, которые были в советское время, когда он был крупнейшим игроком во всем движении. Нам надо принять закон о Красном кресте, поставить на ноги это движение в России", – считает Геннадий Онищенко.

Онищенко: Международный комитет Красного Креста не должен работать в России
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