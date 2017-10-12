Политик о ситуации вокруг дипмиссий РФ: США должны знать – спуска не будет

Люди на крыше здания Генерального консульства России в Сан-Франциско

Люди на крыше здания Генерального консульства России в Сан-Франциско

В МИД РФ, комментируя ситуацию вокруг снятия флагов с российских дипмиссий, заявили, что США сознательно рушат отношения с Россией. Политолог, глава движения "Реформы – Новый Курс" Сергей Журавский в эфире радио Sputnik назвал действия Вашингтона нарушением всех норм.

Вашингтон сознательно рушит отношения с Москвой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг снятия флагов с российских дипмиссий в США.

"Складывается впечатление, что американские политические силы, конечно, не все, но ряд… насквозь пронизаны русофобией и действуют заодно со спецслужбами и просто сознательно из всех сил разрушают отношения между двумя странами", – заявила Захарова на брифинге.

По словам Захаровой, Москва расценивает произошедшее "как надругательство над государственным символом России". Она заверила, что МИД рассмотрит варианты ответа на действия американских властей.

В начале сентября по требованию американских властей были закрыты российское генеральное консульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. После этого в зданиях прошли обыски. Россия назвала эти действия недружественным шагом.

Позднее со зданий сняли российские флаги. При этом в госдепартаменте отказались объяснить причину таких мер. Москва заявила Вашингтону решительный протест, потребовав вернуть государственные символы на место и сделать все возможное, чтобы подобные ситуации не повторялись.

Политолог, председатель Общероссийского общественного движения "Реформы – Новый Курс", кандидат политических наук Сергей Журавский в эфире радио Sputnik назвал действия американских властей "полнейшим безобразием".

"Что касается ситуации, которая сложилась с нашими диппредставительствами – это, конечно, полнейшее безобразие, нарушение всех международных норм. Я полагаю, ответ должен быть соответствующий. Думаю, просто "озабоченности" или "серьезной озабоченности" для наших американских партнеров будет недостаточно – нужны какие-то реальные действия, которые дадут им ясно понять нашу решимость отстаивать свои законные интересы", – сказал Сергей Журавский.

По его мнению, снятие флагов с российских дипмиссий в США – это сознательное оскорбление в адрес России.

"Мы великая держава, которая должна реагировать на оскорбления в свой адрес. Все должны знать, что спуска не будет", – считает Сергей Журавский.

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