Политолог: в Европе поднимается антиамериканский тренд

По данным опроса, проведенного для Sputnik News старейшей во Франции компанией, занимающейся изучением общественного мнения, IFop, значительная часть европейцев считает, что влияние на выборы в других странах оказывают США, а не Россия. Такого мнения придерживаются 43% жителей Франции и столько же поляков, 41% немцев и треть (33%) опрошенных в Великобритании.
При этом в Великобритании выше доля тех, кто считает, что в выборы в других странах вмешивается Евросоюз: это мнение разделяют 18% британцев, при том что во Франции так считают 8% респондентов, в Германии – 10% и в Польше – 12%.
Во всех странах о влиянии США на выборы чаще говорит молодежь (младше 35 лет) и люди с высшим образованием. Причем в Германии и Польше так ответили более половины молодых людей (55 и 51% соответственно). Среди людей с высшим образованием это мнение разделяют 53% поляков, 47% немцев, 46% французов, и 34% британцев.
Опрос был проведен с 20 по 27 сентября. В нем приняли участие 3 228 респондентов старше 18 лет из Франции, Германии, Великобритании и Польши. Выборка репрезентирует население по полу, возрасту, географии. Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет +/- 3,1% при доверительной вероятности 95%.
Директор Института инструментов политического анализа, профессор Высшей школы экономики, политолог Александр Шпунт считает, что европейцы поняли – от покровительства США они больше теряют, чем приобретают.
"Такое мнение подтверждается многими опросами. Эта информация давалась в разных формулировках, но результат был примерно одинаковый. Европейцы, скорее, считают, что их политические элиты несамостоятельны в принципе, не только в выборном процессе, и американцы обладают доминирующим политическим влиянием в Европе. И это правда. И, более того, это постоянно подчеркивают сами американцы. В целом же результаты опроса нужно рассматривать в том контексте, что это общий антиамериканский консервативный тренд, который поднимается в очень многих странах не только Восточной, но и Старой Европы. Европейцы поняли, что они больше теряют от покровительства США, чем приобретают. И в Европе сейчас идет активная попытка автономизироваться от политического влияния США", – сказал Александр Шпунт в эфире радио Sputnik.
По его мнению, европейцы не верят сообщениям западных СМИ о "вмешательстве" России в европейские выборы.
""Утка" о "русских хакерах" не сыграла в Европе, она сыграла только в США, и то на самом деле не особо. Это просто сейчас является инструментом давления на президента (США Дональда) Трампа. Самые простые исследования показывают, что в проигрыше демократов виновата (бывший кандидат в президенты США от демократов) Хиллари Клинтон, а отнюдь не "русские хакеры"", – отметил политолог.
Таким образом, по его мнению, "российское влияние" – это чисто внутриамериканская история.
"Эта "тухлая селедка" про "русских хакеров" даже в США присутствует исключительно потому, что Трамп является оппонентом и элиты собственной партии (республиканцев), и элиты Демократической партии. Но предъявить ему оказалось нечего: при всех сложностях его биографии он очень аккуратно закрыл все дверцы во всех шкафах, в которых могут быть "скелеты". Поэтому его оппоненты и таскают в зубах эту "селедку" про "русских хакеров", уже давно всем надоевшую. И будут таскать ее еще минимум три года до следующих президентских выборов в США. Это внутриамериканская история, которая, по сути, к России не имеет никакого отношения и к Европе тоже", – заключил Александр Шпунт.
Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.
У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!