Политолог: в Европе поднимается антиамериканский тренд

Значительная часть европейцев считает, что США, а не Россия вмешиваются в выборы в других странах, показал опрос "Sputnik.Мнения". Политолог Александр Шпунт в эфире радио Sputnik отметил, что это уже не первый опрос, который показывает такой результат.

По данным опроса, проведенного для Sputnik News старейшей во Франции компанией, занимающейся изучением общественного мнения, IFop, значительная часть европейцев считает, что влияние на выборы в других странах оказывают США, а не Россия. Такого мнения придерживаются 43% жителей Франции и столько же поляков, 41% немцев и треть (33%) опрошенных в Великобритании.

Тогда как с тем, что в выборы вмешивается Россия, в континентальной Европе согласны менее трети опрошенных: 29% поляков, 28% немцев и 27% французов. А в Британии так полагает только чуть более пятой части респондентов (21%).

При этом в Великобритании выше доля тех, кто считает, что в выборы в других странах вмешивается Евросоюз: это мнение разделяют 18% британцев, при том что во Франции так считают 8% респондентов, в Германии – 10% и в Польше – 12%.

Во всех странах о влиянии США на выборы чаще говорит молодежь (младше 35 лет) и люди с высшим образованием. Причем в Германии и Польше так ответили более половины молодых людей (55 и 51% соответственно). Среди людей с высшим образованием это мнение разделяют 53% поляков, 47% немцев, 46% французов, и 34% британцев.

Опрос был проведен с 20 по 27 сентября. В нем приняли участие 3 228 респондентов старше 18 лет из Франции, Германии, Великобритании и Польши. Выборка репрезентирует население по полу, возрасту, географии. Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет +/- 3,1% при доверительной вероятности 95%.

Директор Института инструментов политического анализа, профессор Высшей школы экономики, политолог Александр Шпунт считает, что европейцы поняли – от покровительства США они больше теряют, чем приобретают.

"Такое мнение подтверждается многими опросами. Эта информация давалась в разных формулировках, но результат был примерно одинаковый. Европейцы, скорее, считают, что их политические элиты несамостоятельны в принципе, не только в выборном процессе, и американцы обладают доминирующим политическим влиянием в Европе. И это правда. И, более того, это постоянно подчеркивают сами американцы. В целом же результаты опроса нужно рассматривать в том контексте, что это общий антиамериканский консервативный тренд, который поднимается в очень многих странах не только Восточной, но и Старой Европы. Европейцы поняли, что они больше теряют от покровительства США, чем приобретают. И в Европе сейчас идет активная попытка автономизироваться от политического влияния США", – сказал Александр Шпунт в эфире радио Sputnik.

По его мнению, европейцы не верят сообщениям западных СМИ о "вмешательстве" России в европейские выборы.

""Утка" о "русских хакерах" не сыграла в Европе, она сыграла только в США, и то на самом деле не особо. Это просто сейчас является инструментом давления на президента (США Дональда) Трампа. Самые простые исследования показывают, что в проигрыше демократов виновата (бывший кандидат в президенты США от демократов) Хиллари Клинтон, а отнюдь не "русские хакеры"", – отметил политолог.

Таким образом, по его мнению, "российское влияние" – это чисто внутриамериканская история.

"Эта "тухлая селедка" про "русских хакеров" даже в США присутствует исключительно потому, что Трамп является оппонентом и элиты собственной партии (республиканцев), и элиты Демократической партии. Но предъявить ему оказалось нечего: при всех сложностях его биографии он очень аккуратно закрыл все дверцы во всех шкафах, в которых могут быть "скелеты". Поэтому его оппоненты и таскают в зубах эту "селедку" про "русских хакеров", уже давно всем надоевшую. И будут таскать ее еще минимум три года до следующих президентских выборов в США. Это внутриамериканская история, которая, по сути, к России не имеет никакого отношения и к Европе тоже", – заключил Александр Шпунт.

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