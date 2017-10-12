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Политолог: Порошенко пытается продемонстрировать, что он все еще президент

13:1512.10.2017
(обновлено: 13:16 12.10.2017)
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© REUTERS / Christian HartmannПрезидент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании ПАСЕ в СтрасбургеПрезидент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании ПАСЕ в Страсбурге
© REUTERS / Christian Hartmann
Своими заявлениями по поводу Крыма президент Украины пытается дать понять, что у него есть возможность повлиять на статус российского полуострова – но это не более чем фарс. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог Антон Бредихин.

Президент Украины Петр Порошенко подверг критике идею своего чешского коллеги Милоша Земана, который ранее предложил России заплатить Украине "компенсацию за Крым". Порошенко, выступая накануне на Парламентской ассамблее Совета Европы, заявил, что трибуна ПАСЕ создана не для призывов "торговаться территориями за деньги, нефть или газ".

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании ПАСЕ в Страсбурге
© AFP 2017 / Patrick Hertzog
Мнение: Порошенко будет говорить о Крыме одно и то же, пока "не отзовут"
"Решительно отвергаю утверждение тех, кто говорит о Крыме как о "завершенном деле"", – добавил украинский президент.

При этом в своем выступлении президент Украины заявил, что Киев якобы готов провести референдум по статусу полуострова. Однако, как отметил Порошенко, пока рано говорить о плебисците, так как, по его мнению, это станет возможным лишь после "восстановления суверенитета над Крымом".

Во вторник Милош Земан, отвечая на вопросы депутатов ПАСЕ, отметил, что вхождение Крыма в состав Российской Федерации – это свершившийся факт. По словам лидера Чехии, Украина и Россия могли бы приступить к диалогу по этому вопросу, в ходе которого российская сторона могла бы выплатить Киеву компенсацию за Крым деньгами либо же в форме поставок нефти или газа.

В России это предложение восприняли неоднозначно. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в интервью радио Sputnik высказал мнение, что основная мысль Земана – в том, что Крым безвозвратно стал частью России.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в свою очередь заявил, что Крым – это не предмет сделки. По его словам, в целом идею Земана можно только приветствовать, "однако его предложение выплатить Украине компенсацию в какой-либо форме не выдерживает никакой критики. Россия ничего никому платить не будет", – добавил Слуцкий.

Политолог, кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Антон Бредихин в эфире радио Sputnik объяснил, с какой целью, по его мнению, Петр Порошенко делает такие заявления.

"Порошенко понимает, что "крымский вопрос" для Европы не особо актуален, однако пытается увязать его с вопросом Донбасса и реализации Минских соглашений. Мы понимаем, что проведение повторного референдума невозможно. На это на самом деле не пойдут ни Украина, ни тем более Россия. Референдум уже был, и крымчане определились со своим путем – возвращением в РФ. Поэтому то, что Порошенко хочет провести референдум в Крыму, удивительно. Зачем он поднимает эту волну? Пытается продемонстрировать украинскому обществу, что он еще президент и может как-то изменить ситуацию. Однако это невозможно, и подобные заявления – не более чем фарс", – отметил Антон Бредихин.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

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