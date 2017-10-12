Ветеран СВР о ликвидации "Белой вдовы": для ИГ* наступили наихудшие времена

Британская террористка ИГ* по прозвищу "Белая вдова" ликвидирована в Сирии, сообщает The Times. Ветеран Службы внешней разведки Лев Корольков в эфире радио Sputnik отметил, что если это действительно так, то уничтожена одна из самых разыскиваемых террористок.

В Сирии при авиаударе американской авиации, предположительно, погибла примкнувшая к "Исламскому государству"* британка Салли Джонс, пишет The Times со ссылкой на источники в британском правительстве.

Сообщается, что Джонс ликвидировали в июне на границе с Ираком. Предположительно, при авиаударе также погиб ее 12-летний сын.

Салли Джонс, известная также как Ум Хусейн Британийя, или "Белая вдова", приняла ислам и под влиянием возлюбленного иммигранта Джунаида Хусейна уехала в Сирию, где они присоединились к ИГ*. Джонс увезла в Ракку также своего сына. В 2015 году Хусейна убили при авиаударе.

Сообщается, что "Белая вдова" погибла, когда попыталась сбежать из находящейся в осаде Ракки. Газета подчеркивает, что британские разведслужбы следили за судьбой Джонс на протяжении последних лет.

Ветеран Службы внешней разведки Лев Корольков в эфире радио Sputnik отметил, что "Белая вдова" обладала определенным влиянием в ИГ*.

"Она призывала присоединяться к ИГ* британок, которые приняли ислам. Более того, она все время посылала в английские издания угрозы о том, что она взорвет метро и прочее. Но более значительной фигурой в ИГ* был ее муж, Джунаид Хусейн, который тоже являлся гражданином Великобритании. Он был убит два года назад, и это подействовало на Салли Джонс. Она возглавила женское подразделение террористов в Ракке, возглавляла взвод, который подвергал женщин очень суровым наказаниям. Она обладала определенным влиянием еще и потому, что активно "работала" в сетях по пропаганде джихада и вербовке в ИГ* именно женщин, поскольку их легче зомбировать. По этой причине за ней, видимо, охотились. Ее гибель, безусловно, отразится на террористах – для ИГ* настали наихудшие времена", – сказал Лев Корольков.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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