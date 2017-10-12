РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Ветеран СВР о ликвидации "Белой вдовы": для ИГ* наступили наихудшие времена

13:0012.10.2017
(обновлено: 13:01 12.10.2017)
0500
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкНанесение точечных авиаударов ВКС России по укрытиям с бронетехникой и складам ГСМНанесение точечных авиаударов ВКС России по укрытиям с бронетехникой и складам ГСМ
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Британская террористка ИГ* по прозвищу "Белая вдова" ликвидирована в Сирии, сообщает The Times. Ветеран Службы внешней разведки Лев Корольков в эфире радио Sputnik отметил, что если это действительно так, то уничтожена одна из самых разыскиваемых террористок.

В Сирии при авиаударе американской авиации, предположительно, погибла примкнувшая к "Исламскому государству"* британка Салли Джонс, пишет The Times со ссылкой на источники в британском правительстве. 

Подготовка штурмовика Су-25 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии к вылету в пункт постоянной дислокации на территории России
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Военный политолог: ВКС уничтожают боевиков в Сирии "филигранными ударами"
Сообщается, что Джонс ликвидировали в июне на границе с Ираком. Предположительно, при авиаударе также погиб ее 12-летний сын.

Салли Джонс, известная также как Ум Хусейн Британийя, или "Белая вдова", приняла ислам и под влиянием возлюбленного иммигранта Джунаида Хусейна уехала в Сирию, где они присоединились к ИГ*. Джонс увезла в Ракку также своего сына. В 2015 году Хусейна убили при авиаударе.

Сообщается, что "Белая вдова" погибла, когда попыталась сбежать из находящейся в осаде Ракки. Газета подчеркивает, что британские разведслужбы следили за судьбой Джонс на протяжении последних лет.

Ветеран Службы внешней разведки Лев Корольков в эфире радио Sputnik отметил, что "Белая вдова" обладала определенным влиянием в ИГ*.

"Она призывала присоединяться к ИГ* британок, которые приняли ислам. Более того, она все время посылала в английские издания угрозы о том, что она взорвет метро и прочее. Но более значительной фигурой в ИГ* был ее муж, Джунаид Хусейн, который тоже являлся гражданином Великобритании. Он был убит два года назад, и это подействовало на Салли Джонс. Она возглавила женское подразделение террористов в Ракке, возглавляла взвод, который подвергал женщин очень суровым наказаниям. Она обладала определенным влиянием еще и потому, что активно "работала" в сетях по пропаганде джихада и вербовке в ИГ* именно женщин, поскольку их легче зомбировать. По этой причине за ней, видимо, охотились. Ее гибель, безусловно, отразится на террористах – для ИГ* настали наихудшие времена", – сказал Лев Корольков.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

 

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена