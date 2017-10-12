Эксперт: европейцы не забыли скандалы с прослушкой США лидеров их стран

По данным опроса "Sputnik.Мнения", значительная часть европейцев считает, что в выборы в других странах вмешиваются именно США, а не РФ. Эксперт Николай Топорнин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что американцы сами подталкивают европейцев к таким выводам.

По данным опроса, проведенного для Sputnik News старейшей во Франции компанией, занимающейся изучением общественного мнения, IFop, значительная часть европейцев считает, что влияние на выборы в других странах оказывают США, а не Россия. Такого мнения придерживаются 43% жителей Франции и столько же поляков, 41% немцев и треть (33%) опрошенных в Великобритании.

Тогда как с тем, что в выборы вмешивается Россия, в континентальной Европе согласны менее трети опрошенных: 29% поляков, 28% немцев и 27% французов. А в Британии так полагает только чуть более пятой части респондентов (21%).

При этом в Великобритании выше доля тех, кто считает, что в выборы в других странах вмешивается Евросоюз: это мнение разделяют 18% британцев, при том что во Франции так считают 8% респондентов, в Германии – 10% и в Польше – 12%.

Во всех странах о влиянии США на выборы чаще говорит молодежь (младше 35 лет) и люди с высшим образованием. Причем в Германии и Польше так ответили более половины молодых людей (55 и 51% соответственно). Среди людей с высшим образованием это мнение разделяют 53% поляков, 47% немцев, 46% французов, и 34% британцев.

Опрос был проведен с 20 по 27 сентября. В нем приняли участие 3 228 респондентов старше 18 лет из Франции, Германии, Великобритании и Польши. Выборка репрезентирует население по полу, возрасту, географии. Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет +/- 3,1% при доверительной вероятности 95%.

Доцент кафедры европейского права МГИМО МИД РФ Николай Топорнин считает, что европейцы не забыли недавние скандалы с прослушиванием американцами европейских лидеров.

"Были знаменитые скандалы, когда выяснилось, что спецподразделение ЦРУ прослушивает телефон (канцлера Германии Ангелы) Меркель, например, за (бывшим президентом Франции Франсуа) Олландом, вроде бы, велась какая-то наблюдательная кампания. То есть американцы, по сути, контролировали важнейших лидеров Европы – пытались выяснить, что они говорят, о чем они думают. Это все не осталось незамеченным. Плюс – европейцы знают, что у американцев по всему миру действует ЦРУ: смотрят же фильмы про "Джеймса Бонда", другие, которые рассказывают о всесильности американских спецслужб, ЦРУ, ФБР. Я думаю, это тоже оказывает воздействие на менталитет людей", – сказал Николай Топорнин в эфире радио Sputnik.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!