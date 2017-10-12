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"Под прикрытием демагогии". Эксперт о дивизии США у российских границ

11:3612.10.2017
(обновлено: 11:37 12.10.2017)
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© Flickr / U.S. Army Europe Images/Jeremy J. FowlerСолдаты США на улице РигиСолдаты США на улице Риги
© Flickr / U.S. Army Europe Images/Jeremy J. Fowler
США развернули у российских границ в Прибалтике целую дивизию, заявили в Минобороны. Военный эксперт Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik отметил, что американцы приписывают России то, что делают на самом деле сами.

У российских границ фактически развернулась целая американская дивизия, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Корабли ВМС США USS Hue City и USS Carney в порту Одессы, Украина. 10 июля 2017
© Фото : U.S. Navy / MCS 3rd Class Weston Jones
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По его словам, истерия западных СМИ по поводу совместных российско-белорусских учений "Запад-2017" была необходима для отвлечения внимания от стягивания американских войск в Польше и Прибалтике.

Как отметил Конашенков, российско-белорусские учения завершились в срок на глазах у десятков военных атташе, наблюдателей и СМИ, российские военные вернулись из Белоруссии в пункты постоянной дислокации. 

"А тем временем в Польше и прибалтийских странах на фоне учения "Запад-2017" проходила "ротация" размещенной по плану операции "Атлантическая решимость" 3-й бронетанковой бригады ВС США. Вся техника этой бригады (87 танков M1A1 Abrams, тяжелые самоходные гаубицы M109 Paladin, 144 БМП Bradley и еще около сотни единиц машин) должна была остаться", – заявил Конашенков.

Кроме того, добавил он, в Польшу "по-тихому" прибыла 2-я бронетанковая бригада США и развернулась там (Болеславец, Дравско-Поморске, Торунь, Сквежина и Жагань) тоже вместе со своей бронетехникой.

Военнослужащие во время совместных стратегических учений вооруженных сил Республики Белоруссия и Российской Федерации Запад-2017. 20 сентября 2017
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Запад-2017": генеральская версия для США
"Таким образом, вопреки всем заявлениям НАТО и США о "незначительности" стягиваемых к российским границам войскам, де-факто сейчас развернута уже не бригада, а механизированная дивизия ВС США", – подчеркнул Конашенков. При этом в ее расположение за два часа можно перебросить подготовленный личный состав с ближайшей американской базы в Европе.

По словам Конашенкова, вся истерия о "русской угрозе" от "Запада-2017", – мошеннически отыгранная информационная завеса этой операции Пентагона. "Так кто же готовит агрессию?" – заключил он.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин отметил, что США приписывают России то, что делают на самом деле сами.

"США ведут против России информационно-психологическую войну, пугая союзников в Восточной Европе "российской агрессией", "российским вторжением", и под эту сурдинку, под прикрытием всей этой демагогии размещают у наших границ свои вооруженные силы, проталкивают в страны Балтии, в Польшу, в Румынию, в Болгарию свою боевую технику. Но за все это придется платить именно населению этих стран, куда вторгаются американцы со своим контингентом. Все, что американцы приписывают нам – это ровным счетом то, что делают на самом деле они сами: проводят гибридные операции, вторгаются в чужие страны, используют чужие территории, национальные богатства других стран в своих интересах. Ничего нового они не придумали. И когда в конгрессе говорят, что, мол, источником международной напряженности являются Россия, Северная Корея и Иран, то на самом деле этим источником являются сами Соединенные Штаты", – сказал Виктор Литовкин. 

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

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