Аналитик: США используют несколько вариантов влияния на выборы в ЕС

Согласно опросу "Sputnik.Мнения", значительная часть европейцев считает, что влияние на выборы в других странах оказывают США, а не Россия. Аналитик Михаил Нейжмаков в эфире радио Sputnik отметил, что здравый смысл в Европе возобладал над фобиями.

По данным опроса, проведенного для Sputnik News старейшей во Франции компанией, занимающейся изучением общественного мнения, IFop, значительная часть европейцев считает, что влияние на выборы в других странах оказывают США, а не Россия. Такого мнения придерживаются 43% жителей Франции и столько же поляков, 41% немцев и треть (33%) опрошенных в Великобритании.

Тогда как с тем, что в выборы вмешивается Россия, в континентальной Европе согласны менее трети опрошенных: 29% поляков, 28% немцев и 27% французов. А в Британии так полагает только чуть более пятой части респондентов (21%).

При этом в Великобритании выше доля тех, кто считает, что в выборы в других странах вмешивается Евросоюз: это мнение разделяют 18% британцев, при том что во Франции так считают 8% респондентов, в Германии – 10% и в Польше – 12%.

Во всех странах о влиянии США на выборы чаще говорит молодежь (младше 35 лет) и люди с высшим образованием. Причем в Германии и Польше так ответили более половины молодых людей (55 и 51% соответственно). Среди людей с высшим образованием это мнение разделяют 53% поляков, 47% немцев, 46% французов, и 34% британцев.

Опрос был проведен с 20 по 27 сентября. В нем приняли участие 3 228 респондентов старше 18 лет из Франции, Германии, Великобритании и Польши. Выборка репрезентирует население по полу, возрасту, географии. Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет +/- 3,1% при доверительной вероятности 95%.

Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Михаил Нейжмаков в эфире радио Sputnik отметил, что у США есть большой арсенал инструментов влияния на политические процессы в Европе.

"Действительно, США могут оказывать влияние на выборы, на мнение избирателей в Евросоюзе. Возможностей у них для этого несколько. Есть прямолинейный вариант вмешательства в избирательные кампании в Европе. Это открыто высказать свое мнение о тех или иных кандидатах или по той или иной теме, например, по которой планируется референдум. Но не всегда такой вариант действий приносит США результат. Например, (экс-президент США) Барак Обама в свое время высказывался резко против выхода Британии из Евросоюза, но это не повлияло на результаты соответствующего референдума. Есть вариант более тонкий: воздействие на мнение европейских избирателей через медиа-ресурсы, которые контролируются различными игроками в США. Здесь достаточно большой арсенал возможностей. Ну и наконец, не стоит забывать, что политтехнологи из США часто работают на избирательных кампаниях в Европе. Этому множество примеров", – сказал Михаил Нейжмаков в эфире радио Sputnik.

Он обратил внимание, что не так много европейцев, судя по результатам опроса, считают, что Россия способна оказывать влияние на выборы в их странах.

"Что касается "влияния" России, здесь, скорее всего, сказывается "хвост" той информационной кампании, которая последний год-полтора активно шла в западных СМИ. Эта тема поднималась и в ходе президентской кампании в США, и обсуждалась в преддверии выборов в больших странах ЕС – накануне президентских выборов во Франции и накануне парламентских выборов в ФРГ. Но у России не так много инструментов, чтобы действительно оказывать влияние на европейские предвыборные кампании. Поэтому это просто некие фобии, в которые в Европе поверили. Но, как мы видим, все-таки здравый смысл у многих европейских жителей возобладал. И они видят безапелляционное влияние США на политические процессы в Европе", – отметил аналитик.

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