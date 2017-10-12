Мнение: США в ситуации с дипсобственностью надо бы проявлять осторожность

С закрытых консульских объектов в Сан-Франциско сорвали флаги России. В российском посольстве выразили протест. Эксперт Владимир Брутер в эфире радио Sputnik отметил, что такие действия США противоречат их последним заявлениям.

Представители американских властей сорвали флаги с закрытых консульских объектов России в Сан-Франциско, на что российские дипломаты заявили протест, говорится в заявлении посольства в Вашингтоне.

"Американской стороне направлен решительный протест в связи с тем, что с объектов нашей дипломатической недвижимости в Сан-Франциско, находящихся под контролем властей США, сорваны российские флаги", – говорится в сообщении.

В Госдепе США РИА Новости сообщили, что российские флаги, снятые с консульских зданий, находятся внутри этих объектов.

Госдепартамент США подтвердил также, что российские флаги сняты со здания торгового представительства в Вашингтоне. Однако в ведомстве отказались объяснить причину таких мер.

В начале сентября по требованию американских властей были закрыты российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства в Нью-Йорке. В зданиях прошли обыски. Москва назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд.

В МИД подчеркнули, что Россия не давала согласие на снятие иммунитета с дипломатических объектов и не разрешала в них вторгаться.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в эфире радио Sputnik отметил, что этот шаг американской стороны не соответствует последним заявлениям из Вашингтона.

"Если это делается без согласования, а Россия не перестала считать это своими дипломатическими объектами, это шаг недружественный. В данном случае, это очень странно соответствует фразам из Госдепа, из американского посольства в России, что США хотели бы улучшения отношений. Хотели бы – так не поступали бы", – отметил Владимир Брутер.

По мнению эксперта, США следовало бы проявлять осторожность.

"У каждой из сторон своя трактовка ситуации. Но если есть разные трактовки, то в целях улучшения отношений односторонних действий быть не должно. По умолчанию, российская сторона считает эти объекты дипломатическими. Следовательно, США, по крайней мере, должны проявлять в такой ситуации осторожность, а не действовать очень быстро и в одностороннем порядке", – сказал Владимир Брутер.

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