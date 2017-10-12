Политолог: Маккейн будет делать все, чтобы хоть как-то "насолить" России

Американский сенатор Джон Маккейн обвинил президента США Дональда Трампа в нежелании усиливать санкции против России. Политолог Георгий Федоров в эфире радио Sputnik поделился мнением о причинах недовольства.

Сенаторы Джон Маккейн и Бен Кардин заявили, что администрация президента Дональда Трампа затягивает реализацию пакета санкций против России.

Президент США Дональд Трамп ранее подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. В законе, в частности, оговаривается, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 млн долларов за год или 1 млн долларов единовременно. При этом отдельно указывается, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток-2".

"Мы в очередной раз призываем администрацию Трампа исполнить свои обязательства в рамках закона, подписанного (президентом) и поддержанного конгрессом. У них было достаточно времени, чтобы принять соответствующие документы для этого", — заявляют сенаторы в распространенном заявлении для прессы.

Кроме того, недовольство политиков вызывает отсутствие "серьезных дипломатических усилий совместно с партнерами из Европы, чтобы усилить давление на Москву".

Законодатели добавляют, что они уже пишут не первое письмо в адрес администрации, но так и не получили ответа, и призывают администрацию начать предпринимать "решительные" шаги в этой области.

Президент Центра социальных и политических исследований Георгий Федоров в эфире радио Sputnik прокомментировал заявления сенаторов.

"Маккейн – старый русофоб, человек, который будет делать все, чтобы как-то нам насолить. Это крыло республиканцев всегда более радикально настроено по отношению к России. Они последовательно выступают за то, чтобы усилить давление на Российскую Федерацию. И понятно, что они недовольны Трампом за то, что тот, с их точки зрения, медлит. Но Трамп и так в сложной ситуации – особых успехов в международной политике у него нет. Думаю, он просто пока ждет, когда это (введение санкций – ред.) можно будет сделать максимально безболезненно. Потому что за любыми действиями следуют ответные меры", — сказал Георгий Федоров.

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