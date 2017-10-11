Эксперт: если Венгрия по санкциям объединится с Чехией, Киеву станет тяжело

Будапешт заявил, что инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС из-за нового закона об образовании, принятого в Киеве. Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Вадим Трухачев.

Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом из-за нового закона об образовании, принятого властями в Киеве. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече с представителями венгерской диаспоры в Ужгороде, сообщает издание Magyar Nemzet.

Как отметил министр, закон нарушает принципы соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, поскольку лишает национальные меньшинства права учиться на родном языке. Это приведет к ухудшению положения венгров и других нацменьшинств, проживающих на Украине, подчеркнул Сийярто.

Закон существенно сокращает возможность обучения на языках нацменьшинств. Документ вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно – до 2020 года.

Власти Венгрии и Румынии заявили, что закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве отметили, что документ нарушает украинскую конституцию и международные обязательства Киева.

Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли между Украиной и Евросоюзом было подписано в июне 2014 года.

Кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ, политолог Вадим Трухачев в эфире радио Sputnik отметил, что у Будапешта есть достаточное количество способов оказать при необходимости давление на Киев.

"Механизмов есть несколько. Первое – это постановка вопроса в ПАСЕ и по линии ЕС относительно мер воздействия в отношении Украины. Например – сокращение ей финансовой помощи. Учитывая то положение, в котором Украина находится, это будет для нее достаточно существенно. Второе – это совместная работа с Румынией и Польшей по ограничению транзита по их территории грузов с Украины дальше на Запад. И третья возможная мера воздействия – это прекращение реверсных поставок газа. Здесь не очень просто будет договориться со Словакией, но и это вполне возможно", – полагает Вадим Трухачев.

Политолог объяснил, почему, по его мнению, Венгрия активнее других западных соседей Украины выступает против дискриминационного закона.

"Во-первых, в конституции Венгрии записано, что Венгрия обязана защищать права венгерских диаспор за рубежом. Во-вторых, в Румынии и Польше есть украинские национальные меньшинства, а в Венгрии крупного украинского меньшинства нет, поэтому здесь Будапешту значительно проще, чем Варшаве и Бухаресту. В третьих, венгерские диаспоры теснее связаны с Венгрией, чем румынские меньшинства – с Румынией, а польские – с Польшей. Те тоже достаточно тесно связаны, но у венгров связи самые крепкие", – отметил Вадим Трухачев.

По его словам, шансы на то, что центральные органы ЕС окажут активную поддержку Венгрии в этом вопросе, невелики.

"Они, скорее всего, займутся своим любимым делом – затягиванием и ничегонеделанием: пустят все на самотек, если им не напоминать. Но если венграм удастся заручиться достаточно широкой поддержкой, и как-то поговорить, например, с такой страной как Чехия, где работает полмиллиона украинских гастарбайтеров – скажем, по линии Вышеградской группы (Словакия, Чехия, Польша и Венгрия, – ред.), куда они обе входят – то здесь Украине придется тяжело", – считает Вадим Трухачев.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!