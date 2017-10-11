Ломая стереотипы: Диана Гурцкая рассказала о фестивале "Белая трость"

В четверг в Москве пройдет благотворительный фестиваль "Белая трость". О фестивале и его участниках в эфире радио Sputnik рассказала организатор мероприятия, заслуженная артистка России Диана Гурцкая.

В четверг, 12 октября, на сцене концертного зала Крокус Сити Холл в Москве состоится ежегодный благотворительный фестиваль "Белая трость". Он приурочен к Международному дню солидарности с незрячими людьми, который отмечается 15 октября.

В этом году в фестивале примут участие незрячие дети из 10 стран мира. Они споют дуэтом со звездами эстрады, такими как Тамара Гвердцители, Валерия, Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили, Светлана Сурганова, Анита Цой и другими. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала организатор фестиваля, заслуженная артистка России Диана Гурцкая.

"Когда ребенок поет с такими гениальными звездами (я это говорю от всей души) – это большое событие для детей, которые только начинают свой путь на сцене", – отметила певица.

По ее словам, принять участие в фестивале могут ребята от 4 до 20 лет. Сначала они отправляют записи своих песен на официальный сайт Дианы Гурцкой, затем организаторы приезжают к потенциальным участникам в школы-интернаты, общаются с педагогами и родителями, рассказала певица.

Несмотря на свой юный возраст, продолжила она, дети не боятся выходить на сцену. Коллектив, который работает с ними, создает доброжелательную атмосферу, в которой дети перестают волноваться. Большое внимание уделяется и организации мероприятия.

"Мы с большой ответственностью относимся к фестивалю, потому что это дети. Если я могу что-то по отношению к себе упустить, то здесь мы не имеем права. Здесь все организовано так, чтобы им было комфортно, чтобы им было хорошо, и они были счастливы", – сказала Диана Гурцкая.

Кроме того, отметила она, фестиваль стирает политические барьеры.

"Музыка не имеет границ. Я всегда это говорю и буду говорить. Потому что фестиваль – это праздник музыки, на который приезжают дети из разных стран, они приезжают в Россию. И мы встречаем их с большим сердцем", – сказала Диана Гурцкая.

По словам певицы, фестиваль помогает не только детям, которые идут к своей мечте выступать на сцене, но и взрослым, разрушая стереотип о том, что люди с ограниченными возможностями здоровья не такие, как остальные.

"На сегодняшний день государством очень многое делается для незрячих детей. К примеру, мы не знали, что значит доступная среда лет 20 назад, а сегодня мы говорим об этом, об интеграции, об инклюзии, мы пришли к этому. Но, как бы нам не помогало государство, ничего не изменится, если не изменится сознание людей. И вот это зависит тоже от нас. Фестиваль – это большой шаг навстречу к этому", – уверена Диана Гурцкая.

Ломая стереотипы: Гурцкая рассказала о фестивале для незрячих детей "Белая трость" Your browser does not support HTML5 audio

председателя комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, детей и материнства, члена комиссии при президенте РФ по делам инвалидов, президента попечительского совета "По зову сердца", заслуженной артистки России Дианы Гурцкой:

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