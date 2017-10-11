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Эксперт о строительстве моста в Крым: красивая работа

17:2811.10.2017
(обновлено: 17:30 11.10.2017)
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© РИА Новости / Инфоцентр "Крымский мост"Перейти в фотобанкТранспортировка автодорожной арки на специальных плавучих опорах к фарватеру Крымского моста в Керченском проливеТранспортировка автодорожной арки на специальных плавучих опорах к фарватеру Крымского моста в Керченском проливе
© РИА Новости / Инфоцентр "Крымский мост"
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Началась подготовка подъемного оборудования для автомобильной арки моста через Керченский пролив. Нынешний этап в возведении моста в эфире радио Sputnik прокомментировал эксперт Александр Васильев.

Началась подготовка специального подъемного оборудования для автомобильной арки моста через Керченский пролив, рассказал заместитель начальника организации – заказчика работ, ФКУ Упрдор "Тамань", Владислав Сафин.

Транспортировку арки к месту установки на фарватерные опоры начали ранним утром в среду. Движение судов и кораблей в канале Керченского пролива закрыто на 72 часа. Арку весом более пяти тысяч тонн переместили на плавучих опорах с помощью буксиров.

Строительство моста через Керченский пролив в Крыму
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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"Сейчас производятся пусконаладка подъемного оборудования, проверка подъемных прядей, установка и тестирование датчиков мониторинга", – сказал Сафин журналистам.

После установки арки в ось автодорожного моста начнется длительный постепенный процесс нагружения и проверки оборудования, готовности всего механизма к подъему. После этого будет произведен сам подъем. Завершающая стадия – установка арки в проектное положение, ее закрепление и раскрепление ветровых связей. 

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России – его длина составит 19 км.  

Нынешний этап в возведении моста в эфире радио Sputnik прокомментировал директор по науке Научно-проектного института "Исследование мостов и других инженерных сооружений" (ИМИДИС), профессор Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) Александр Васильев.

"Здесь сложные гидрогеологические условия, и изыскателям, проектировщикам и строителям их успешно удалось преодолеть. Я был там уже в процессе строительства и с удовольствием отметил, что хорошо строят, широким фронтом строят и есть уверенность, что построят вовремя.  Что касается перевоза автодорожной арки – это красивая работа. Большая арка, большой судоходный пролет и высокий – там 30 с лишним метров подмостовой габарит. Они уже перевезли и поставили на место железнодорожную арку, теперь ставят автодорожную. Что сказать – хорошо ребята работают", – отметил Александр Васильев.

По его словам, отечественное мостостроение имеет право гордиться этим мостом.

"Уникальное строительство, уникальные условия… Были проделаны исследования, изыскания, насколько мне известно, в очень большом объеме. И проектное решение принято, по-моему, самое рациональное. Не пытались никого поразить большими вантовыми пролетами и так далее – не красота была важна, а практическая польза. Мы можем гордиться этим мостом, я бы так сказал: отечественное мостостроение справилось с этой тяжелой задачей", – заключил Александр Васильев.

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