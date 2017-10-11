Политолог: глава Каталонии выбрал меньшее из зол

Мадрид потребовал от властей Каталонии прояснить вопрос о независимости. Политолог Кира Сазонова в эфире радио Sputnik выразила мнение, что каталонские власти оказались перед непростым выбором.

Правительство Испании потребовало от властей Каталонии объяснить, провозгласили ли они независимость автономии, заявил премьер Мариано Рахой.

Если автономия высказалась за отделение от Испании, Мадрид намерен задействовать 155-ю статью конституции и частично лишить Каталонию самоуправления. "Тем самым мы хотим придать уверенности гражданам", – добавил Рахой.

По его словам, ответ женералитета определит решение, которое правительство примет в ближайшие дни.

Он отметил, что у главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона есть возможность ответить на разные призывы "для восстановления законности". "Если Пучдемон уважает законность, будет положен конец периоду незаконности и нестабильности. Этого все ждут, чтобы положить конец ситуации, которую переживает Каталония", – добавил глава кабмина.

Накануне Пучдемон подписал декларацию о независимости Каталонии. Он заявил, что итоги референдума, который прошел первого октября, дают право объявить о создании самостоятельного государства. При этом он предложил приостановить провозглашение независимости, чтобы начать диалог с официальным Мадридом.

Референдум не признают испанские власти. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и участниками голосования, есть пострадавшие с обеих сторон. По данным каталонских властей, за независимость высказались 90,18% голосовавших, явка составила 43,03%.

Кандидат юридических наук, кандидат политических наук, доцент РАНХиГС при Президенте России Кира Сазонова считает, что глава Каталонии Карлес Пучдемон оказался перед непростым выбором и тянет время.

"Глава Каталонии оказался в прямом смысле меж двух огней. Потому что с одной стороны его окружает, я не скажу, что армия, но большое число людей, которых он может считать своими сторонниками. То есть это те, кто поддержал проведение референдума и, соответственно, отделение. А с другой стороны – здравый смысл, который подсказывает, что отделяться сегодня, при тех вводных, которые мы сегодня имеем, по меньшей мере, неразумно. Потому что то, что мирного отделения не будет, Мадрид уже дал недвусмысленно понять. А очередную гражданскую войну в Испании увидеть не хотел бы никто. Поэтому глава Каталонии, наверное, выбрал меньшее из зол – решил потянуть время. Так что вполне логично, что мы видим такой контекст, что "нашла коса на камень", что называется", – сказала Кира Сазонова в эфире радио Sputnik.

Она также прокомментировала заявление премьера Испании о возможном частичном лишении Каталонии самоуправления. По мнению политолога, Мадрид в данном случае разыгрывает вполне определенную карту.

"Речь идет о том, что просто будет распущено местное правительство, региональное, будут назначены выборы, соответственно, это внешнее управление – это на промежуточный период, когда Мадрид будет у руля. И в этом основная, как мне кажется, карта, которую разыгрывает Мадрид: убрать региональное правительство, обезглавить Каталонию, а за это время, возможно, улягутся все волнения", – считает Кира Сазонова.

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