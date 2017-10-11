Политик: народная дипломатия переломит "кольцо ненависти" в отношении Крыма

Народные депутаты Норвегии после визита в Крым обещали донести до европейцев, что полуостров – часть РФ. Политик Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik выразил уверенность, что в перспективе общественное сознание Запада будет переломлено.

Глава норвежской делегации, посетившей Крым, Хендрик Вебер пообещал приложить все усилия, чтобы донести до европейцев, что полуостров – не опасная и не оккупированная территория.

"По возвращении домой мы будем продолжать нашу работу и развивать отношения между Россией и Норвегией. Мы будем писать статьи и использовать наши контакты, чтобы убедить людей, что Крым – не опасная и не оккупированная территория. На Западе часто говорят, что Россия аннексировала Крым, но мы хотим против этого работать и просто показать, что Крым – это часть Российской Федерации", – заявил Вебер РИА Новости.

Это первый визит в Крым крупной делегации из Норвегии после воссоединения полуострова с Россией. Поездка рассчитана на семь дней и завершится 12 октября. В состав группы вошли 11 норвежских бизнесменов и политиков, а также два немецких депутата. Как отмечал Вебер, владеющий строительной компанией "Бетонгрехаб Вест", правительство Норвегии не рекомендовало им посещать Крым, но это не помешало поездке.

Президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik отметил, что впечатления от визита в Крым станут "каплями" в океан общественного мнения.

"Признание мировым сообществом Крыма как части России – это, к сожалению, очень дальняя перспектива, потому что есть установки по созданию вокруг России кольца ненависти. Это активно культивируется в западной прессе и в умах населения. Мы к этому относимся как к данности, но помним принцип: капля камень точит. Такие визиты в Крым – "капелька" в океан общественного мнения. Такие люди реально хотят посмотреть на то, что происходит в Крыму. Ведь достаточно большое число людей в Европе уверены, что там танки стоят, колючая проволока и комендантский час – все, что преподносится через СМИ. Мы понимаем, что политики первого эшелона с трудом приезжают в Крым, потому что у них начинают возникать серьезные проблемы. Но народная дипломатия, бизнесмены нас очень радуют своими визитами. И в перспективе общественное сознание Европы и мира будет переломлено", – сказал Вадим Колесниченко.

Крым вновь стал российским после референдума в марте 2014 года, на котором более 95% избирателей высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. При этом в Кремле подчеркнули, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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